Для российских исследователей будут созданы суперкомпьютерный центр и роботизированные лаборатории

Президент России поручил рассмотреть вопрос о внедрении инновационных технологий в промышленности. Для этого необходимо создать национальный суперкомпьютерный центр, роботизированные лаборатории, активнее внедрять искусственный интеллект. Об этом говорится в «Перечне поручений по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, встречи с учеными».

Как указано в документе, до 1 июня 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить предложения о создании единой межотраслевой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов, разработанной совместно с «Российской академией наук» и «Росатомом». В срок до 15 июля 2025 года необходимо также представить предложения о создании роботизированных лабораторий для проведения научных исследований с применением технологий ИИ.

Среди поручений к середине июля 2025 года также необходимо рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра. При этом доступ к его вычислительным мощностям получат все российские исследователи.

Кроме того, президент поручил до 1 августа 2025 года представить предложения о расширении применения технологий ИИ и компьютерного моделирования для сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов в химической отрасли. Ожидается, что благодаря внедрению ИИ и компьютерного моделирования сроки разработки и внедрения новых материалов в России можно уменьшить до 5–10

К 1 сентября 2025 года Правительство РФ совместно с «Российской академией наук», «Росатомом» и «Курчатовским институтом» должно разработать предложения о создании межотраслевого центра аддитивных технологий или 3D-печати для ускорения внедрения промышленными предприятиями таких технологий.

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