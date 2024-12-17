Госсектор России на 36 % сократил закупки отечественных программ и IT-услуг

В уходящем году государственные органы и принадлежащие государству компании значительно сократили расходы на ПО и IT-услуги российского происхождения. Закупки сократились год к году на 36 %, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику «РТС-Тендер»: государственные учреждения и ведомства закупили российское ПО на 144 млрд руб., компании с государственным участием — на 52 млрд руб. Таким образом, объёмы закупок снизились с 226 млрд руб. до 196 млрд руб.

Сократились не только суммы закупок, но и количество госзаказчиков, на 23 % год к году до 14 100 покупателей, из них 10 700 — закупали ПО по 44 ФЗ, а 3400 государственных компаний — по 223-ФЗ. До 36 тыс. снизилось и количество заявок госзаказчиков, что на 31 % меньше год к году. В денежном выражении запрошенные суммы с начальной максимальной ценой госконтрактов сократились с 2023 года на 20 %, до 225,8 млрд руб. Для анализа эксперты оценили открытые данные единой информационной системы в сфере закупок по коду ОКПД2 62 (ПО, услуги по разработке ПО, проектирование, тестирование, техподдержку и др.).

Наиболее крупные закупки по 44-ФЗ сделали ГКУ Москвы «Информационный город» (20,8 млрд руб.), ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства РФ» (14 млрд руб.) и ФНС (12,4 млрд руб.). В десятку наиболее активных заказчиков также вошли Минцифры, Минобрнауки, Минсельхоз и Социальный фонд России.

По мнению экспертов, снижение закупок может быть связано со снижением потребности в отечественном ПО в связи с завершением импортозамещения. Отчасти это может быть связано и с постановлением правительства России от 6 марта 2022 года №301, согласно которому часть конкурсов теперь проводится в закрытой форме. С 1 января 2025 года государственным органам и компаниям нельзя использовать иностранное ПО на объектах КИИ. С нового года необходимо будет использовать отечественные ОС, офисное ПО и системы виртуализации, а с 1 января 2026 года — СУБД.

Пока у госсектора сохраняются проблемы с заменой зарубежных аналитических платформ и специальных программных продуктов. Некоторые сложные системы нельзя «просто переключить» — например, замена СУБД и сопутствующего ПО может занять два-три года, говорят эксперты.

В октябре появилась новость о подготовке единого прайс-листа на ПО для государственных структур, а в сентябре сообщалось, что госсектор уже потратил в 2024 году 200 млрд руб. на закупку ПО и оборудования. При этом имеется информация, что российские госкомпании продолжают закупать продукты Microsoft.

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