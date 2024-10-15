Крупные компании просят отсрочить переход на отечественное ПО объектов КИИ

До 1 января 2025 года, когда согласно указу президента РФ госорганам и госкомпаниям будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ, осталось совсем немного. Но крупные компании по-прежнему не готовы и в очередной раз обращаются к правительству с просьбой отложить переход, пишут «Ведомости».

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО), основанная «Росатомом», «Газпром нефтью», «Транснефтью», РЖД, Дом.РФ, «Роскосмосом», «Ростехом» и «Ростелекомом», направила 3 сентября министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну письмо с просьбой предусмотреть индивидуальные сроки перехода на отечественное ПО объектов КИИ, пишет издание.

В качестве главного аргумента изменения сроков перехода авторы письма приводят неурегулированность законом «О безопасности КИИ Российской Федерации» особенностей перехода субъектов КИИ на российское ПО и ПАК при реорганизации (например, присоединения или слияния). Требования по срокам для различных структур внутри одной компании могут различаться, а в случае реорганизации (присоединения) организаций сроки должны корректироваться, считают в ассоциации, иначе возникает риск невозможности перехода на отечественные IT-решения на значимых объектах КИИ.

Представитель «Ростеха» сообщил, что по таким зарубежным программным продуктам, как Siemens NX, Teamcenter и FiberSIM, уже есть аналоги, но не везде достигнут «требуемый уровень зрелости по функциональности и совместимости», поэтому желательно уже сейчас скорректировать сроки перехода объектов КИИ на преимущественное использование отечественного ПО.

Отсутствие полной функциональной совместимости может создать риски при работе АСУ ТП, систем проектирования и моделирования (CAD, CAE), ERP-платформ, ИБ-решений и т.д. Директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners допустил, что ассоциация может ориентироваться в сроках перехода на задержки в поставках импортозамещённого ПО, переход и старт промышленной эксплуатации на отдельных объектах. Впрочем, некоторые эксперты считают, что процесс импортозамещения нужно было начинать гораздо раньше, а без давления государства он может и не закончиться.

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