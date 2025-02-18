В связи с ростом цен расходы госкомпаний на закупки коммуникационного оборудования выросли в 2024 году на 15 %

В 2024 году расходы госкомпаний на закупки коммуникационного оборудования — телефонных станций, роутеров, камер наблюдения и охранной сигнализации — выросли на 15 % до 134,6 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные единой электронной торговой площадки «Росэлторг», проанализировавшей закупки оборудования по ФЗ-223 (распространяется на компании с госучастием) и ФЗ-44 (федеральные, региональные и муниципальные закупки).

Согласно статистике «Росэлторга», увеличилось количество заказчиков — более 28 тыс. (рост год к году — 5 %). Но количество закупок коммуникационного оборудования снизилось год к году на 3 % до 49 645. По данным «Тендерплан», сокращение было более значительным — почти на 10 % до 16 594 тендеров. По данным «РТС-тендер», B2B-Center и OTC, наиболее крупные закупки среди госкомпаний осуществлялись ТГК-1 («Газпром энергохолдинг»), «Системным оператором ЕЭС» и ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

В J’son & PartnersConsulting сообщили, что среди российских производителей роутеров и маршрутизаторов самую большую выручку в 2023 году получили «Бифорком тек», «Депо электроникс», «Булат», Fplus, «Элтекс», «РДП.ру», НАГ и Kraftway. Больше всего импортировали в 2023 году продукцию китайских Huawei, Ruijie Networks и New H3C Technologies, американских Cisco, Brocade и Juniper, тайваньской D-Link и израильской Mellanox. В число наиболее приобретаемых брендов в 2024 году также вошли «Аквариус», Yadro и Qtech, отметили в компании «Марвел-дистрибуция».

В «Газинформсервисе» объяснили рост расходов удорожанием оборудования — госзаказчики покупают только самое необходимое. Следует учесть, что официальная статистика может не всегда отражать реальное положение дел, говорят в J’son & Partners Consulting, поскольку госкомпании могут закупать некоторые виды оборудования в составе комплекса продуктов и IT-услуг интеграторов, а часть закупок и вовсе не публиковать в открытом доступе.

Более 60 % закупок простых решений, например, коммутаторов, осуществляется через дистрибьюторов, интеграторов и торговые компании, еще 30 % – через производителей телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники, остальное — через операторов связи и прочие компании, сообщили в J’son & Partners Consulting. По словам экспертов, специализированные решения приобретаются непосредственно у производителя, что более выгодно. Также выгодно покупать оборудование у оператора связи, который предоставит комплексные услуги внедрения под ключ и сервисный контракт.

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