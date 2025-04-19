За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании

До конца 2025 года все ведомства должны определить типовые значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) для каждой отрасли и сроки их перевода на российское ПО, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании АРПП «Отечественный софт». Он подчеркнул, что за нарушение установленных сроков в дальнейшем будет введена финансовая ответственность, пишет «Интерфакс».

Согласно утверждённому закону, правительство получило полномочия утвердить по каждой отрасли типовые значимые объекты КИИ, которые собственники обязаны будут классифицировать. Теперь обязанность по переводу значимых объектов КИИ на российский софт распространяется не только на госкомпании и госорганы, но и на коммерческие компании.

Как отметил министр, самая главная «битва» разгорится между заказчиками и разработчиками по установлению предельной даты перехода на российские решения. На следующем этапе предполагается введение ответственности за срыв сроков перехода. «То есть понятно, что без ответственности финансовой за нарушение сроков это работать не будет», — сказал Шадаев.

Министр также напомнил, что не все госкомпании и госорганизации успели перевести на отечественное ПО значимые объекты КИИ в срок до 1 января 2025 года согласно указу президента, что, по его словам, зачастую произошло по объективным причинам.

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