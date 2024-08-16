Huawei Cloud рассматривает Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве ключевого рынка для своих ИИ-продуктов

Облачное подразделение Huawei Technologies рассматривает Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) как потенциально огромный рынок для своих ИИ-решений. Как сообщает SCMP, облачные сервисы компании в регионе за последние четыре года выросли в 20 раз несмотря на американские санкции.

По словам представителя Huawei Cloud Жаклин Ши (Jacqueline Shi), следующим шагом компании в регионе станет предоставление всеобъемлющих ИИ-решений. В их числе облачный сервис Ascend Cloud, платформа для ИИ-разработки ModelArts и разработанная самой Huawei большая языковая модель (LLM) Pangu. Компания уже сотрудничает со службой прогнозов погоды в Таиланде над внедрением Pangu, также работая с другими отраслями, например — финансовой.

План экспансии в АТР демонстрирует намерения компании диверсифицировать денежные поступления и привлечь больше зарубежных клиентов на фоне роста интереса к генеративным ИИ-решениям во многих отраслях. По словам Ши, регион является для компании одним из крупнейших рынков облачных вычислений, именно здесь Huawei в первую очередь запускала некоторые облачные продукты, вроде DBaaS — до того, как предложить их по всему миру.

В мае 2024 года Huawei запустила первый в Египте публичный облачный сервис в Каире, одновременно запустив LLM для арабского языка. В сентябре прошлого года Huawei запустила ЦОД в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для обеспечения страны и других государств Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии публичными облачными сервисами.

По данным Canalys, сегодня компания считается вторым по величине провайдером облачных сервисов в материковом Китае, отставая только от облачного подразделения Alibaba Group. Согласно отчётам Huawei, облачные вычисления стали одним из сильнейших векторов роста компании в 2023 году, выручка год к году выросла на 21,9 % до ¥55,29 млрд ($7,6 млрд).

Облачная ИИ-платформа Ascend строится на разработанных самой компанией процессорах и фреймфорках, это позволяет преодолевать американские санкции, ограничивающие доступ КНР к полупроводникам и технологиям американского происхождения. В материковом Китае чипы семейства Huawei Ascend теперь служат альтернативой ускорителям NVIDIA, поставки которых в Китай ограничены.

Это не единственные инициативы Huawei, связанные с облачными решениями. Недавно компания представила сетевой монитор, способный быстро найти даже отдельный неисправный чип в целом дата-центре, а на днях появилась информация о том, что Huawei готовит к выпуску ИИ-ускоритель Ascend 910C способный конкурировать с NVIDIA H100.

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