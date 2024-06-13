896 vCPU и 32 Тбайт памяти: AWS объявила о доступности сверхбольших инстансов EC2 U7i

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS) сообщила о доступности инстансов Elastic Compute Cloud (EC2) U7i, оптимизированных для резидентных (in-memory) баз данных. В основу положены кастомизированные процессоры Intel Xeon поколения Sapphire Rapids.

Утверждается, что по сравнению с инстансами EC2 High Memory предыдущего поколения экземпляры U7i обеспечивают на 135 % более высокую вычислительную производительность и на 115 % большую производительность памяти. При этом пропускная способность EBS-томов увеличена в 2,5 раза.

Инстансы поддерживают подключение до 128 томов EBS gp2/gp3 или io1/io2. Каждый том io2 Block Express может иметь размер до 64 ТиБ и обеспечивать производительность до 256 тыс. IOPS со скоростью до 32 Гбит/с. Все конфигурации включают 896 vCPU, а объём оперативной памяти варьируется от 12 288 до 32 768 ГиБ. Благодаря системе AWS Nitro вся память доступна для использования. Пропускная способность EBS составляет 60 Гбит/с у младшей версии и 100 Гбит/с у всех остальных. Пропускная способность сети — соответственно 100 и 200 Гбит/с.

Среди поддерживаемых ОС названы Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu и Windows Server. Говорится о возможности работы с крупными СУБД, в частности, SAP HANA, Oracle и SQL Server.

Инстансы EC2 U7i были представлены в качестве предварительной версии в ноябре 2023 года. Теперь они доступны для клиентов в американских регионах AWS US East (Северная Вирджиния) и US West (Орегон), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Сеул, Сидней). Позднее в текущем году будут запущены более мощные инстансы с увеличенной вычислительной производительностью.

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