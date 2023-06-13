Salesforce добавила в свои продукты безопасный генеративный ИИ

Американская компания Salesforce Inc., разработчик одноимённой CRM-платформы, добавила поддержку больших языковых моделей (LLM) в своё портфолио. Генеративный ИИ теперь можно интегрировать в платформу Einstein (новая версия Salesforce Data Cloud), аналитику Tableau, диспетчер Flow и набор инструментов MuleSoft для связывания SaaS-приложений, данных и устройств в облаке и на локальных серверах для помощи в автоматизации бизнес-процессов, пишет ресурс SiliconANGLE.

Важной особенностью Einstein является слой Einstein Trust Layer, который, по словам компании, делает её облачную платформу открытой и расширяемой. Как утверждает Salesforce, Trust Layer предотвращает включение проприетарных данных в общедоступные модели, повышает качество контента, создаваемого ИИ, и интегрирует генеративные ответы ИИ в бизнес-процессы, обеспечивая при этом соблюдение правил конфиденциальности, безопасности, резидентности и норм соответствия.

Salesforce подчеркнула надёжность моделей ИИ как основной фактор в разработке Trust Layer. Согласно проведённому компанией исследованию, 73 % сотрудников считает, что генеративный ИИ создаёт новые риски для безопасности. Почти 60 % планирующих использовать эту технологию, отметили, что не знают, как обеспечить безопасность данных. В дополнение к собственным LLM Salesforce поддерживаются модели OpenAI, Anthropic PBC, Cohere. В дальнейшем компаниия планирует обеспечить поддержку других сторонних моделей.

ИИ-бот Einstein GPT включает шлюз, который можно использовать для интеграции моделей из облаков Amazon и Google, а также специфичных для доменов и локально размещаемых моделей. Salesforce подчеркнула, что подсказки и ответы клиентов никогда не покидают её инфраструктуру, а клиенты, которые обучили собственные модели, могут напрямую подключаться к AI Cloud посредством Trust Layer. Salesforce также разработала оптимизированные подсказки ИИ, которые можно настроить для конкретной компании-заказчика.

Компания привела примеры использования предварительно обученного генеративного ИИ. Продавцы смогут автоматически создавать персонализированные электронные письма, основанные на данных CRM. Сервисные группы смогут создавать брифинги по обслуживанию, сводки по обращениям и заказы на работу на основе данных об обращениях и истории клиентов. Использование технологии позволит маркетологам сегментировать аудиторию с помощью запросов на естественном языке, а также поможет специалистам по электронной коммерции адаптировать описания продуктов для покупателей на основе имеющихся о них данных.

Интеграция с платформой для совместной работы Salesforce Slack позволит пользователям создавать новые рабочие процессы. Наконец, менеджеры по продажам смогут создавать визуализации в Tableau с подсказками на естественном языке, а разработчики будут получать предложения по коду и дополнения непосредственно в Visual Studio.

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