Стартап в сфере генеративного ИИ Cohere привлёк $270 млн, в том числе от NVIDIA и Oracle

 
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Стартап Cohere, специализирующийся на разработке ИИ-решений для корпоративного сектора и предприятий, сообщил о проведении раунда финансирования Series C, в рамках которого привлечено $270 млн. Средства на развитие предоставили инвесторы из США, Канады, Кореи, Великобритании и Германии.

Платформа генеративного ИИ Cohere разработана с прицелом на бизнес-сферу: она, как утверждается, обеспечивает простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Система может быть развёрнута на базе любой облачной инфраструктуры через API: это может быть, например, существующая облачная среда клиента или виртуальное частное облако.

Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

Cohere предлагает набор генеративных моделей ИИ, управляемых нейросетью под названием Command. Решение оптимизировано для создания текстов на основе пользовательских подсказок. Система, в частности, способна формировать описания продуктов, анализировать документы и поддерживать общение с клиентами в формате чат-бота. Кроме того, доступны более специализированные модели — в частности, для организации поиска на том или ином сайте.

Для компаний с индивидуальными требованиями стартап предлагает возможность тонкой настройки своих моделей, включая обучение на предоставленных массивах данных. Cohere также позволяет клиентам выбирать из нескольких вариантов развёртывания ИИ.

В рамках раунда финансирования Series C деньги поступили от NVIDIA, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures и Index Ventures. По итогам этой инвестиционной программы стартап Cohere оценён в $2,2 млрд.

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