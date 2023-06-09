Стартап в сфере генеративного ИИ Cohere привлёк $270 млн, в том числе от NVIDIA и Oracle

Стартап Cohere, специализирующийся на разработке ИИ-решений для корпоративного сектора и предприятий, сообщил о проведении раунда финансирования Series C, в рамках которого привлечено $270 млн. Средства на развитие предоставили инвесторы из США, Канады, Кореи, Великобритании и Германии.

Платформа генеративного ИИ Cohere разработана с прицелом на бизнес-сферу: она, как утверждается, обеспечивает простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Система может быть развёрнута на базе любой облачной инфраструктуры через API: это может быть, например, существующая облачная среда клиента или виртуальное частное облако.

Cohere предлагает набор генеративных моделей ИИ, управляемых нейросетью под названием Command. Решение оптимизировано для создания текстов на основе пользовательских подсказок. Система, в частности, способна формировать описания продуктов, анализировать документы и поддерживать общение с клиентами в формате чат-бота. Кроме того, доступны более специализированные модели — в частности, для организации поиска на том или ином сайте.

Для компаний с индивидуальными требованиями стартап предлагает возможность тонкой настройки своих моделей, включая обучение на предоставленных массивах данных. Cohere также позволяет клиентам выбирать из нескольких вариантов развёртывания ИИ.

В рамках раунда финансирования Series C деньги поступили от NVIDIA, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures и Index Ventures. По итогам этой инвестиционной программы стартап Cohere оценён в $2,2 млрд.

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