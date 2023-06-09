Анонсирован китайский ускоритель Metax Xisi N100 для ИИ и потоковой обработки видео

Китайская компания Metax, по сообщению ресурса ITHome, разработала ускоритель Xisi N100, предназначенный для решения задач, связанных с обработкой видеоматериалов, алгоритмами ИИ и пр. Новинка уже готова к серийному производству и в скором времени поступит на местный рынок.

Технических подробностей относительно Xisi N100 пока не слишком много. Известно, что основой ускорителя служит GPU с обозначением MXN100. Обеспечивается 128-канальное кодирование и 96-канальное декодирование. Заявлена поддержка форматов HEVC, H.264, AV1 и AVS2, а также разрешений вплоть до 8К.

Ускоритель выполнен в виде однослотовой карты расширения с интерфейсом PCIe. Применено пассивное охлаждение. Заявленное быстродействие достигает 160 TOPS при вычислениях INT8 и 80 Тфлопс на операциях FP16.

Metax намерена в 2025 году выпустить GPU для игровых приложений. Чип получит поддержку всех основных методов рендеринга графики и сможет использовать современные API. Кроме того, Metax обещает предоставить оптимизированное ПО и необходимые драйверы: это, как ожидается, поможет в продвижении продукта на коммерческом рынке.

Разработка собственных GPU важна для Китая в условиях торговой войны с США. Из-за американских санкций NVIDIA прекратила поставки в Поднебесную ускорителей A100 и H100: компании пришлось выпустить экспортные варианты названных изделий, не подпадающие под ограничения.

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