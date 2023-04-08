700-Пбайт гибридное хранилище Orion суперкомпьютера Frontier доказало свою эффективность

Ресурс insideHPC обнародовал подробности об архитектуре подсистемы хранения данных суперкомпьютера Frontier, установленного в Окриджской национальной лаборатории (ORNL) Министерства энергетики США. Этот комплекс возглавляет нынешний рейтинг TOP500, демонстрируя производительность в 1,102 Эфлопс и пиковое быстродействие в 1,685 Эфлопс.

Сообщается, что система хранения Frontier носит название Orion. Она состоит из 50 шкафов с накопителями суммарной вместимостью приблизительно 700 Пбайт. Эти устройства хранения распределены по трёхуровневой схеме, включащей SSD, HDD и другие энергонезависимые решения, на базе которых разврёнуты ФС Lustre и ZFS. Данные возрастом более 90 дней автоматически перемещаются в архив.

Один из уровней, производительный, объединяет 5 400 NVMe SSD, обеспечивающих ёмкость 11,5 Пбайт. Пиковые скорости чтения и записи информации достигают 10 Тбайт/с. Показатель IOPS (количество операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и записи превышает 2 млн. Второй уровень содержит 47 700 жёстких дисков (PMR). Их общая вместимость равна 679 Пбайт. Максимальная скорость чтения массива — 4,6 Тбайт/с, скорость записи — 5,5 Тбайт/с. В состав третьего уровня включены 480 устройств NVMe суммарной ёмкостью 10 Пбайт для работы с метаданными.

В целом, архитектура соответствует той, что была запланирована изначально. Однако теперь представитель ORNL подтвердил правильность выбранного гибридного подхода к хранению информации, отметив, что одна из выполняемых на суперкомпьютере задач генерирует 80 Пбайт в день и что ему не хотелось бы, чтобы из-за недостаточно быстрого хранилища столь мощная машина простаивала без дела.

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