AMD представила ускоритель Alveo MA35D для «умного» кодирования AV1-видео

AMD анонсировала специализированный ускоритель Alveo MA35D для работы с видеоматериалами. Новинка приходит на смену FPGA Alveo U30 компании Xilinx, которую AMD поглотила в начале 2022 года. По сравнению с предшественником модель Alveo MA35D привносит поддержку AV1 и 8K, а также обещает четырёхкратное увеличение количества одновременно обрабатываемых видеопотоков. Решение может одновременно обрабатывать до 32-х потоков 1080p60, до восьми потоков 4Kp60 или до четырёх потоков 8Kp30.

В основу ускорителя положены два VPU-блока на базе 5-нм ASIC, разработка которых началась ещё в недрах Xilinix, но которые не имеют отношения к FPGA. Каждый модуль VPU включает два «полноценных» кодировщика с поддержкой AV1/VP9/H.264/H.265 и два — только с AV1. Каждый из VPU использует 8 Гбайт собственной памяти LPDDR5, а для связи с CPU служит интерфейс PCIe 5.0 x8 (по x4 для каждого модуля). В состав VPU также входят четыре ядра общего назначения с архитектурой RISC-V. Для новинки доступен SDK-комплект с поддержкой широко используемых видеофреймворков FFmpeg и Gstreamer.

Интересной особенностью является наличие выделенного ИИ-ускорителя (22 Топс) для предварительной обработки видеопотока и улучшения качества и скорости кодирования. Ускоритель покадрово определяет, какие части изображения (лица, текст и т.д.) должны быть закодированы с повышенными качестовом, а какие — нет. Также он определяет повреждённые кадры и по возможности восстанавливает или удаляет их до передачи кодировщику. При этом задержка при 4К-стриминге составляет приблизительно 8 мс.

Заявленное энергопотребление составляет 1 Вт в расчёте на один канал 1080p60. Показатель TDP составляет 50 Вт, но, по заявлениям AMD, в обычных условиях он не превышает 35 Вт. Ускоритель выполнен в виде низкопрофильной однослотовой PCIe-карты. Задействована пассивная система охлаждения. В один 1U-сервер могут быть установлены до восьми таких ускорителей, что позволит одновременно обрабатывать до 256 видеопотоков. Пробные поставки карты уже начались, а массовые отгрузки намечены на III квартал 2023 года. Рекомендованная цена составляет $1595.

AMD подчёркивает, что новый (де-)кодер разработан с нуля, а не позаимствован из её же GPU. В этом отличие подхода от Intel и NVIDIA, которые предлагают использовать более универсальные GPU Flex и L4 соответственно. Alveo MA35D рассчитан на стриминговые площадки, видеохостинги и т.д. При этом Google, например, уже разработала собственные ASIC Argos, а Meta * заручилась поддержкой Broadcom для той же цели.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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