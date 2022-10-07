Google запустила оптоволоконный подводный кабель Grace Hopper — между США и Европой появился канал на 350 Тбит/с

Компания Google ввела в эксплуатацию новый подводный оптоволоконный кабель Grace Hopper, который обеспечивает соединение сетевой инфраструктуры США, Великобритании, а также Испании. Как сообщает DataCenter Dynamics, кабель проложен от Нью-Йорка до британского города Бьюд в графстве Корнуолл, а ответвление также идёт в испанский Бильбао.

Grace Hopper, названный в честь американской учёной и контр-адмирала Грейс Брюйстер Мюррей Хоппер (Grace Brewster Murray Hopper), состоит из 16 оптоволоконных пар и обеспечивает пропускную способность 350 Тбит/с по основной магистрали протяжённостью 6354 км.

Как сообщают средства массовой информации, новый кабель начал работать 27 сентября, о чём Google уже оповестила Федеральную комиссию связи США (FCC). Это первый подводный кабель, построенный для связи США и Великобритании с 2003 года, дополнительно имеется ответвление в испанский Бильбао для обеспечения связи с облачным регионом в Мадриде.

В реализации проекта участвовала Lumen Technologies, помимо инвестиций ответственная за наземные узлы связи на обоих концах кабеля и наземную инфраструктуру. Для обеспечения оптимального качества связи при сбоях различной природы кабель Grace Hopper использует оптоволоконную коммутацию. Предусмотрена связь и с другими кабелями Google. 10 сентября прошлого года выход кабеля на сушу обеспечен в Испании, 14 сентября 2021 года — в Корнуолле.

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