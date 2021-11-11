Meta (Facebook) удвоит число дата-центров

По словам президента по вопросам инфраструктуры и ЦОД Meta (бывшей Facebook) Тома Фарлонга (Tom Furlong), к 48 активным дата-центрам компании в ближайшем будущем добавится ещё 47. Компания уже активно ведёт строительство. Сейчас у неё есть 18 кампусов ЦОД по всему миру.

По завершении строительства их общая площадь составит почти 372 га. Создание такого количества мощностей обязательно станет серьёзной проблемой в условиях пандемии, перебоев в цепочках поставщиков и роста цен. В следующем году капитальные расходы Meta составят до $34 млрд, тогда как в этом году они скромнее — до $19 млрд. Также компания подписала контракты на поставку ещё 7 ГВт «зелёной» энергии от солнечных и ветряных электростанций.

Компания не одинока — крупнейшие операторы ЦОД и облаков вынуждены тратить миллиарды долларов на расширение мощностей для удовлетворения растущего спроса на облачную IT-инфраструктуру. По данным Synergy Research Group в 2021 году капитальные расходы гиперскейлеров выросли на треть — 19 крупнейших игроков за шесть месяцев в совокупности потратили $83 млрд. Масштабы затрат могут легко увеличиться с учётом амбиций Meta и деятельности конкурентов. Только Microsoft намерена строить по 50-100 дата-центров ежегодно.

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