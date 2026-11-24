Мировой рынок оборудования для оптических транспортных сетей по итогам III квартала 2026 года вырос на 24 % год к году, сообщает блог IEEE Communication Society со ссылкой на данные Dell’Oro Group. Основным драйвером стали инвестиции в инфраструктуру со стороны североамериканских гиперскейлеров: закупки с их стороны обеспечили поставщикам в этом сегменте рост выручки на 75 % в годовом исчислении.

Впечатляющие показатели, вместе с тем, отражают ситуацию на рынке, где возможности роста ограничены: дефицит компонентов и нехватка мощностей создали препятствия для увеличения выручки, и ведущие поставщики оптических систем вынуждены устанавливать сроки выполнения заказов до 2028 года.

Связанные с ИИ рабочие нагрузки фундаментально меняют магистральные и городские транспортные сети. Обозначился переход к дезагрегированным открытым линейным системам: вместо приобретения монолитных оптических платформ от одного производителя облачные провайдеры стали использовать гибридный подход, что упрощает модернизацию оборудования. Выручка в сегменте дезагрегированных систем в III квартале выросла на 90 % по сравнению с прошлым годом; более 85 % рынка здесь контролируют Ciena и Nokia.

Двузначный рост в годовом исчислении продемонстрировали расходы облачных провайдеров на традиционные системы WDM-мультиплексирования и на ZR/ZR+ для технологии IP-over-DWDM (IPoDWDM). Установка когерентных трансиверов ZR/ZR+ в маршрутизаторы позволяет операторам отказаться от использования отдельных стоек с транспондерами, снизить потребление энергии, уменьшить задержки и сэкономить место в серверных стойках. В этих сегментах лидерами рынка являются Ciena, Nokia, Cisco Acacia и Marvell.

Общий объём поставок оборудования для когерентных каналов по сравнению с предыдущим годом вырос почти на 70 %, и наибольшая доля внедрений пришлась на 400G и 800G. Технологии 100G и 200G в магистральных сетях переходят в категорию устаревших, и когерентные решения 800G становятся основным стандартом для соединения ЦОД на городском и региональном уровнях, открывая путь для 1.2T и 1.6T.

В условиях ограниченного предложения решающими конкурентными преимуществами у поставщиков оборудования стали масштаб производства и вертикальная интеграция — в частности, наличие собственных DSP и фотонных интегральных схем. В период с IV квартала 2025 по III квартал 2026 года основную часть рынка заняли Ciena, Cisco Acacia и Nokia; безусловным лидером оказалась Ciena, которая нарастила долю рынка на 4 п.п.

Увеличение сроков выполнения заказов вплоть до 2028 года оказывает существенное влияние на планирование сетей в сегменте инфраструктуры гиперскейлеров и в традиционном телекоммуникационном секторе. Североамериканские облачные гиганты, обладая значительным капиталом, могут заранее заключать долгосрочные соглашения о поставках; а провайдеры связи Tier-1 и Tier-2 могут столкнуться с жёсткими ограничениями при распределении оборудования нового поколения для когерентных оптических систем. В перспективе полутора-двух лет инженерная работа будет направлена на повышение спектральной эффективности существующих волоконно-оптических сетей за счёт расширения диапазона (C+L), вероятностного формирования созвездия (PCS) и углубления интеграции IP с оптическим уровнем.

Размер мирового рынка оборудования для оптических транспортных сетей в 2025 году составил $22,95 млрд, а в 2026, согласно прогнозу, увеличится до $25,24 млрд, что соответствует среднегодовому темпу роста на уровне 10 % (CAGR). С 2026 года CAGR, как ожидается, будет составлять 9,6 %, и к 2030 году объём рынка увеличится до $36,41 млрд. Ключевыми факторами роста станут отрасль ИИ и направление соединения ЦОД; 5G и когерентные оптические технологии (стандарты 400ZR/400ZR+); а также развитие средств автоматизации и повышение энергоэффективности. Дополнительным фактором трансформации рынка являются процессы слияний и поглощений — в 2025 году, в частности, Nokia за $2,3 млрд поглотила Infinera, расширив свои возможности в области оптических сетей.

В 2025 году ведущим регионом на рынке оборудования для оптических транспортных сетей стала Северная Америка. В течение прогнозируемого периода быстрый рост, как ожидается, продемонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион, где расширяется покрытие 5G, развиваются волоконно-оптические сети, облачная инфраструктура и цифровые услуги. Ранее в Dell’Oro Group спрогнозировали десятикратный рост продаж PON-оборудования для ЦОД, а также снижение затрат мировой телеком-отрасли в 2026 году.

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