Dell’Oro Group: мировая телеком-отрасль снизит затраты в 2026 году

Согласно недавнему докладу, подготовленному Dell'Oro Group, в 2025 году мировые капитальные затраты в 2025 году оставались стабильными. При этом прогноз расходов в этой сфере на текущий год выглядит несколько хуже.

В докладе Telecom Capex Report оценивались расходы полусотни мировых операторов связи, на которых приходится приблизительно 80 % мировых капитальных затрат. Стабильным оставалось соотношение капитальных затрат к выручке от продажи оборудования в шести сегментах, отслеживаемых компанией: Broadband Access, Microwave & Optical Transport, Mobile Core Network (MCN), Radio Access Network (RAN) и Service Provider Router & Switch.

При этом год к году выручка производителей оборудования год к году в 2025 году выросла на 4 %. Более заметное увеличение выручки в сравнении с капитальными затратами в некоторой степени объясняется поддержкой спроса со стороны облачных провайдеров, на них приходится около половины роста выручки, связанной с продажами оборудования.

По словам Dell'Oro Group, операторы демонстрируют оптимизм относительно долгосрочной перспективы, но остаются осторожными в краткосрочной. Компании верят, что спрос будет расти, в т.ч. из-за развития ИИ и новых цифровых сервисов. Тем не менее в ближайшей перспективе капитальные затраты могут быть даже сокращены.

Согласно прогнозам экспертов, в 2026 году капитальные затраты телеком-отрасли могут сократиться на 2 %, а затем до 2030 года будут медленно расти в среднем по 1 % в год. Выручка операторов связи будет расти в среднем по 2 % ежегодно, к 2029 году капитальные затраты должны составить 14 % от выручки. Доля инвестиций в беспроводную инфраструктуру (капиталоёмкость беспроводных сетей) снизится к 2029 году до приблизительно 11 %, это на 7 п.п. ниже пиковых значений, отмечавшихся в период активного строительства 5G-сетей.

