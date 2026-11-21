Компания Everpure (ранее Pure Storage) объявила итоги III квартала 2027 финансового года, завершившегося 1 ноября 2026 года. Выручка компании выросла на 51​% год к году до рекордного объёма в $1,46 млрд, превысив её собственный прогноз — 38​% роста, а также консенсус-прогноз аналитиков Zacks в размере $1,336 млрд.

При этом продажи продуктов увеличились на 77,2​% до $947,8 млн. По заявлению компании, основное направление обеспечило подавляющую часть прироста выручки в денежном выражении, хотя новые направления бизнеса росли быстрее в процентном отношении. Основное направление (Core) включает продажи системных продуктов, подписки Evergreen//One, а также решения Core AI — продукты, которые интегрируются непосредственно в системы на базе GPU.

Выручка от сервисов по подписке увеличилась на 19,1​% в годовом исчислении — до $511,97 млн долларов, что составило 35​% от общего объёма продаж. Положительная динамика была обеспечена благодаря дальнейшему внедрению Evergreen//One и продлению контрактов с существующей клиентской базой.

Чистая прибыль (GAAP) составила $100,4 млн, показав рост год к году на 83​%. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,86, что на 48,3​% выше показателя в $0,58 годом ранее, а также больше консенсус-прогноза Zacks, составлявшего $0,78 на акцию.

Годовой регулярный доход от подписок (ARR) увеличился на 20​%, достигнув $2,20 млрд. Оставшиеся обязательства (RPO) выросли на 44​% — до $4,23 млрд. Общая стоимость контрактов на услуги хранения данных (STaaS) увеличилась на 57​%, достигнув $188 млн. Это позволяет прогнозировать, что к 2027 финансовому году показатель общей стоимости контрактов (TCV) для Evergreen//One в пересчёте на год превысит $1 млрд, пишет ресурс BigGo Finance.

Решения для гиперскейлеров стали основным драйвером роста среди новых направлений бизнеса компании, чему способствовало расширение внедрения технологии DirectFlash. Компания сообщила о победе в тендере на разработку решения для второго по величине гиперскейлера, подтвердив работоспособность технологии Everpure DirectFlash в крупнейшей в мире облачной среде, однако не раскрыла имя клиента.

Прогноз компании на текущий квартал по выручке равен $1,51 млрд ± $10 млн, что при достижении верхнего предела означает рост на 43​%. При этом Everpure повысила прогноз по выручке на весь 2027 финансовый год: теперь он составляет $5,20–$5,21 млрд (ранее — $5,03–$5,07 млрд), что соответствует росту на 42​% (по верхней границе диапазона). Прогноз операционной прибыли (Non-GAAP) был повышен до $1,08–$1,09 млрд.

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