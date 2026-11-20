Телекоммуникационный оператор «ТрансТелеКом» объявил о коммерческом запуске услуги «Квант ВПН». Решение развёрнуто на базе магистральной квантовой сети компании «Российские железные дороги» (РЖД) и предназначено для создания систем высокозащищённой связи для корпоративного сектора и государственных структур.

В основу сервиса положена технология квантового распределения ключей. Её главное преимущество заключается в том, что безопасность обмена информацией гарантируется не вычислительной сложностью алгоритмов, а фундаментальными законами физики. Любая попытка перехвата или вмешательства в передачу ключей шифрования неизбежно изменяет состояние передаваемых квантовых объектов. Это мгновенно фиксируется оборудованием, что позволяет незамедлительно остановить сеанс и предотвратить компрометацию данных.

«Квант ВПН» позиционируется как усовершенствованная версия классической услуги ГОСТ VPN. За счёт полной автоматизации смены ключей шифрования сервис делает их перехват технически невозможным, что критически важно в условиях нарастающих киберугроз. Сервис может быть востребован субъектами критической информационной инфраструктуры, государственными органами, финансовыми институтами и крупными корпоративными клиентами, для которых защита конфиденциальности данных является приоритетной задачей.

Магистральная квантовая сеть РЖД проходит по территории 27 субъектов европейской части России и соединяет 13 городов-миллионников, её протяжённость в настоящий момент достигает 7800 км. Инфраструктура квантовых коммуникаций аттестована по требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. К 2030 году сеть планируется дотянуть до Дальнего Востока.

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