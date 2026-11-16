Японский ЦОД NTT Docomo поможет в выращивании креветок

Японская NTT намерена реализовать в Японии пилотный проект по использованию избыточного тепла ЦОД для обогрева креветочной фермы. Компании IMT Engineering и NTT Docomo Building обнародовали планы совместно реализовать соответствующий проект «Строительство наземной аквакультуры с использованием избыточного тепла» (Construction of a Waste Heat Utilization Type Land-Based Aquaculture System), сообщает Datacenter Dynamics.

Реализация проекта начнётся с использования тепла ЦОД NTT Docomo Business для выращивания водных биоресурсов на суше в 2027 году. Эксперимент будут проводить до марта 2028 года на площадке одного из ЦОД NTT в районе Токио. Избыточное тепло направят на подогрев воды в бассейнах, где выращивают белоногих креветок Litopenaeus vannamei. В NTT намерены продемонстрировать новый способ использования «мусорного» тепла ЦОД, возможностей применения которых ранее было немного из-за относительно низкой температуры.

Участники проекта совместно с Hibiya General Equipment и NTT Green & Food намерены оценить потенциал снижения затрат и коммерческую эффективность решения. Кроме того, планируется создать бизнес-модель, которую можно будет внедрять в других ЦОД. IMT разработает наземную систему аквакультуры, NTT Docomo предоставит тепло, Hibiya General Equipment разработает и создаст оборудование для утилизации тепла и передачи потребителю, а NTT Green & Food, которая выращивает и продаёт экобезопасные рыбу, водоросли и иные морепродукты, организует выращивание водных биоресурсов.

Проект — часть инициативы руководства Токийской агломерации по поддержке экспериментальных проектов для утилизации избыточного тепла дата-центров. В рамках инициативы также реализуется проект KDDI и ElleThermo по внедрению автономной системы, позволяющей получать электроэнергию даже за счёт «низкотемпературного» тепла 20-40°C, Craftwork Co. и Tokyu Construction Co. используют избыточное тепло малого модульного ЦОД под железнодорожной эстакадой.

В Японии NTT Docomo управляет под брендом Nexcenter ЦОД в Токио и окрестностях (семь объектов), Йокогаме, Осаке (два объекта) и префектуре Кагава. Также компания управляет одним объектом в Шанхае и двумя в Гонконге.

В последние годы избыточное тепло ЦОД используется в различных сельскохозяйственных проектах, в т.ч. для обогрева теплиц и аквакультурных объектов. EcoDataCenter взаимодействует в Швеции с компанией Wa3rm. В Японии White Data Center применяет избыточное тепло для выращивания угрей, а норвежская Green Mountain обеспечивает теплом ферму по разведению омаров. Наконец, французская Data4 экспериментировала с использованием тепла ЦОД для выращивания водорослей.

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