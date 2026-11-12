Под оком BOSS'а: «Базис» представил ИИ-платформу для контроля IT- и бизнес-систем

«Базис» (входит в ГК «РТК-ЦОД») выпустил платформу наблюдаемости Basis Observability System Suite (BOSS). Решение предназначено для организаций, в том числе финансового и государственного секторов, которым критично контролировать всю цепочку работы цифровых сервисов: от действия пользователей до приложений, баз данных и инфраструктуры. Основой для BOSS стали технологии отечественного разработчика «ПротоСервисез», 70 % которого «Базис» приобрёл в сентябре 2026 года.

BOSS оценивает состояние корпоративной IT-среды на уровне бизнес-единиц, связывая технические показатели с бизнес-системами, процессами и операциями, помогая определить, какие из них затронул сбой. Анализ пользовательских сессий и карт пути помогает определить, где возникают затруднения и какие действия не удаётся завершить. Система контролирует целевые показатели качества сервисов и допустимый объём сбоев. Для обнаружения аномалий, анализа взаимосвязей и решения прочих сложных задач используются инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения.

BOSS сопоставляет метрики, журналы событий и трассировки — данные о прохождении запросов через компоненты системы. Автоматически формируемая ресурсно-сервисная модель показывает связи между приложениями и инфраструктурой. На основе этой информации ИИ помогает выявить вероятную причину инцидента, восстановить цепочку сбоя и предложить рекомендации по его устранению. Алгоритмы машинного обучения выявляют аномалии с учётом сезонности и объединяют связанные оповещения в инциденты.

Во встроенном чате специалист может на естественном языке уточнить, какие сервисы затронуты сбоем или почему увеличилось время ответа приложения. Для ИИ-функций можно подключить языковую модель с OpenAI-совместимым интерфейсом, в том числе развёрнутую у заказчика. По оценке разработчиков, уже в первой версии Basis Observability System Suite реализовано 95 %: функциональности ключевых зарубежных решений соответствующего класса: Dynatrace, Datadog и New Relic.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: