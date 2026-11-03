Aligned Data Centers представила высокоэффективную систему воздушного охлаждения Delta Cube 3.0 для ИИ ЦОД

Американская компания Aligned Data Centers сообщила о разработке передовой системы воздушного охлаждения Delta Cube 3.0 (Delta3 3.0) для платформ гиперскейлеров, облачных площадок, а также дата-центров, ориентированных на задачи ИИ и НРС. Новинка создана в сотрудничестве со специалистами фирмы Munters.

Утверждается, что по сравнению с решением предыдущего поколения система Delta Cube 3.0 обеспечивает повышение энергоэффективности на 10 % и такое же увеличение охлаждающей способности при сохранении прежней занимаемой площади. Комплекс способен справляться с отводом тепла от стоек с общей мощностью оборудования до 50 кВт.

Улучшения характеристик удалось добиться путём модернизации запатентованных теплообменников, усовершенствования конструкции приточных вентиляторов и электрических приводов. Реализован упрощённый доступ для проведения технического обслуживания. Кроме того, выполнена оптимизация, направленная на ускорение развёртывания. Подчёркивается, что технологии, лежащие в основе Delta3 3.0, подкреплены обширным портфелем интеллектуальной собственности, включая более 50 выданных патентов и свыше 500 патентных заявок.

Благодаря повышению производительности при неизменных габаритах Delta3 3.0 позволяет операторам дата-центров масштабировать вычислительные ресурсы по мере роста нагрузок без комплексного перепроектирования площадок. Платформа Delta Cube 3.0 может быть интегрирована с СЖО Aligned Data Centers DeltaFlow для создания гибридной архитектуры.

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