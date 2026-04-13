Aligned построит в Техасе 540-МВт кампус ЦОД Project Caprock с фирменной СЖО DeltaFlow~

Американская Aligned Data Centers начала строительство в Техасе кампуса ЦОД Project Caprock мощностью 540 МВт на участке площадью более 126 га близ города Абернати (Abernathy, округа Хейл и Лаббок), сообщает Datacenter Dynamics. Общая площадь комплекса из шести объектов составит более 153 тыс. м2. Первое ЦОД LBB-01 рассчитывают ввести в эксплуатацию в I квартале 2027 года. По данным Converge Digest, проект привлечёт около $5 млрд региональных инвестиций, рассчитанных на реализацию проектов гиперскейлеров, облачных и ИИ-компаний.

Компания утверждает, что расширение на северо-запад штата свидетельствует о том, что она способна удовлетворить растущий спрос на мощности, одновременно идя навстречу требованиям местного сообщества, ожидающего от бизнеса «ответственного» строительства ИИ-инфраструктуры. Компания подчеркнула, что для энергоснабжения кампуса строит специализированную инфраструктуру и сотрудничает с коммунальной группой Xcel Energy. На объекте применяется запатентованная СЖО DeltaFlow~. Охлаждение с закрытым контуром минимизирует расход чистой воды. Кроме того, планируется реализовать программы подготовки кадров в рамках инициативы Aligned Academy, организовав сотрудничество с местными образовательными учреждениями.

Aligned уже имеет кампусы в Чикаго (Иллинойс), Далласе (Техас), Слот-Лейк-Систи (Юта), Финиксе (Аризона), Северной Вирджинии. Новые площадки строятся в Мэриленде, Огайо, Иллинойсе, Пенсильвании и Вирджинии. В Латинской Америке компания после покупки OData стала владельцем дата-центров в Бразилии, Колумбии, Мексике и Чили. Также Aligned инвестировала в канадскую QScale. Сама Aligned Data Centers была продана за $40 млрд консорциуму, в состав которого вошли AI Infrastructure Partnership (AIP), MGX и Global Infrastructure Partners (GIP), принадлежащая BlackRock.

