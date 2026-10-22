Релиз «Кибер Бэкап» 19: интеграция с VMmanager, RuPost, Zabbix, расширенная поддержка PostgreSQL и многое другое

Компания «Киберпротект» сообщила о выпуске новой версии программного комплекса «Кибер Бэкап» 19, предназначенного для резервного копирования IT-систем любой сложности.

В обновлённом релизе продукта существенно расширены возможности защиты данных в СУБД на основе PostgreSQL. К существующим механизмам резервного копирования добавлены новые технологии, ускоряющие работу с данными и расширяющие сценарии восстановления. Важным изменением стала интеграция с библиотекой libpgprobackup (результат совместной работы с Postgres Professional). Теперь администраторы могут выбирать между ней и фирменным многопоточным механизмом файлового бэкапа. Добавлена поддержка инструмента walsummary (сводка изменений WAL-журналов), что ускоряет инкрементные бэкапы и восстановление на нужный момент времени. Также реализована поддержка кластеров высокой доступности Patroni и отечественной СУБД Jatoba с многопоточным резервированием для сокращения окна бэкапа.

Существенное развитие получили инструменты защиты виртуальных сред. Появилась нативная поддержка отечественной платформы управления виртуальной инфраструктурой VMmanager. Резервное копирование теперь выполняется на уровне гипервизора без установки агентов в гостевые ОС. Также реализована миграция V2V. Сетевой трафик при работе с VMware снижен более чем в 2,5 раза, а для остальных платформ (кроме Hyper-V) — более чем в 10 раз благодаря новому алгоритму сжатия.

Доработкам подверглась защита корпоративной почты. «Кибер Бэкап» 19-й версии реализована глубокая интеграция с отечественной почтовой системой RuPost: поддерживается полное и инкрементное копирование ящиков, писем и календарей с возможностью восстановления на Linux-серверы. Также значительно улучшена масштабируемость для среды VK WorkSpace — теперь один сервер управления поддерживает до 85 000 почтовых ящиков.

В числе прочего был полностью обновлён движок уведомлений, рассчитанный на высокие нагрузки в инфраструктурах с десятками тысяч защищаемых объектов. Появилась возможность отправлять служебные оповещения в мессенджер «Макс». Для централизованного мониторинга реализована передача метрик и логов в Zabbix (в комплекте поставляется готовый шаблон контрольной панели). Для защиты от вирусов-вымогателей добавлена интеграция с решением AMT InfoDiode — благодаря технологии однонаправленной передачи данных оно позволяет на физическом уровне изолировать резервные копии от основной сети, полностью исключая возможность их изменения или удаления даже в случае компрометации контура.

Отдельное внимание разработчиками было уделено изменениям в лицензировании продукта: текстовые лицензионные ключи заменены на лицензионные файлы, защищённые цифровой подписью «Киберпротекта». Лицензионные файлы активируются путём привязки лицензий к инсталляции сервера управления, что исключает возможность их использования на других инсталляциях.

Кроме того, с релизом «Кибер Бэкап» 19 были исправлены ошибки и недоработки в коде программного решения. С полным списком изменений и улучшений можно ознакомиться в разделе «Что нового» прилагаемой к продукту документации.

Система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» зарегистрирована в реестре российского ПО Минцифры России и может использоваться организациями для реализации стратегии технологической независимости от импортных решений.

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