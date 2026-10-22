Релиз «Кибер Бэкап» 19: интеграция с VMmanager, RuPost, Zabbix, расширенная поддержка PostgreSQL и многое другое

 
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Компания «Киберпротект» сообщила о выпуске новой версии программного комплекса «Кибер Бэкап» 19, предназначенного для резервного копирования IT-систем любой сложности.

В обновлённом релизе продукта существенно расширены возможности защиты данных в СУБД на основе PostgreSQL. К существующим механизмам резервного копирования добавлены новые технологии, ускоряющие работу с данными и расширяющие сценарии восстановления. Важным изменением стала интеграция с библиотекой libpgprobackup (результат совместной работы с Postgres Professional). Теперь администраторы могут выбирать между ней и фирменным многопоточным механизмом файлового бэкапа. Добавлена поддержка инструмента walsummary (сводка изменений WAL-журналов), что ускоряет инкрементные бэкапы и восстановление на нужный момент времени. Также реализована поддержка кластеров высокой доступности Patroni и отечественной СУБД Jatoba с многопоточным резервированием для сокращения окна бэкапа.

Источник изображений: «Киберпротект» / cyberprotect.ru

Источник изображений: «Киберпротект» / cyberprotect.ru

Существенное развитие получили инструменты защиты виртуальных сред. Появилась нативная поддержка отечественной платформы управления виртуальной инфраструктурой VMmanager. Резервное копирование теперь выполняется на уровне гипервизора без установки агентов в гостевые ОС. Также реализована миграция V2V. Сетевой трафик при работе с VMware снижен более чем в 2,5 раза, а для остальных платформ (кроме Hyper-V) — более чем в 10 раз благодаря новому алгоритму сжатия.

Доработкам подверглась защита корпоративной почты. «Кибер Бэкап» 19-й версии реализована глубокая интеграция с отечественной почтовой системой RuPost: поддерживается полное и инкрементное копирование ящиков, писем и календарей с возможностью восстановления на Linux-серверы. Также значительно улучшена масштабируемость для среды VK WorkSpace — теперь один сервер управления поддерживает до 85 000 почтовых ящиков.

В числе прочего был полностью обновлён движок уведомлений, рассчитанный на высокие нагрузки в инфраструктурах с десятками тысяч защищаемых объектов. Появилась возможность отправлять служебные оповещения в мессенджер «Макс». Для централизованного мониторинга реализована передача метрик и логов в Zabbix (в комплекте поставляется готовый шаблон контрольной панели). Для защиты от вирусов-вымогателей добавлена интеграция с решением AMT InfoDiode — благодаря технологии однонаправленной передачи данных оно позволяет на физическом уровне изолировать резервные копии от основной сети, полностью исключая возможность их изменения или удаления даже в случае компрометации контура.

Отдельное внимание разработчиками было уделено изменениям в лицензировании продукта: текстовые лицензионные ключи заменены на лицензионные файлы, защищённые цифровой подписью «Киберпротекта». Лицензионные файлы активируются путём привязки лицензий к инсталляции сервера управления, что исключает возможность их использования на других инсталляциях.

Кроме того, с релизом «Кибер Бэкап» 19 были исправлены ошибки и недоработки в коде программного решения. С полным списком изменений и улучшений можно ознакомиться в разделе «Что нового» прилагаемой к продукту документации.

Система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» зарегистрирована в реестре российского ПО Минцифры России и может использоваться организациями для реализации стратегии технологической независимости от импортных решений.

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