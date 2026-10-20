Softline и Oxygen запустили мультиоблачное решение для отказоустойчивой IT-инфраструктуры

Провайдер «Софтлайн Облако» (ГК Softline) и компания Oxygen, специализирующаяся на дата-центрах уровня Tier III, объявили о запуске совместного мультиоблачного решения. Новый сервис предназначен для размещения IT-систем с автоматическим резервированием на независимой инфраструктурной площадке.

Решение было разработано в ответ на острый дефицит мощностей в Московском регионе. По оценке NF Group, в 2026 году будет введена лишь треть из заявленных 199 МВт новых мощностей дата-центров. В условиях, когда строительство собственной резервной площадки становится долгим и дорогостоящим, компании переносят отказоустойчивость в облако.

Технически решение строится на двух полностью изолированных платформах. Основной может выступать инфраструктура любой из компаний, вторая — служит резервной. Данные и виртуальные машины реплицируются между облаками, которые не связаны ни общей инфраструктурой, ни управлением. В штатном режиме заказчик оплачивает в основном хранение реплик, а вычислительные ресурсы разворачиваются автоматически только в момент переключения. Параметры восстановления (RTO/RPO) фиксируются в SLA, а переключение регулярно тестируется совместными командами инженеров.

«Резерв в том же облаке защищает от сбоя оборудования, но не от рисков самого провайдера. Независимое облако и проверенное на практике переключение делают отказоустойчивость реальной», — пояснили в компании «Софтлайн Облако».

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