Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и 5G: вышел одноплатный компьютер Orange Pi O1 для ИИ-задач

В ассортименте одноплатных компьютеров Orange Pi появилась модель O1, подходящая для выполнения различных ИИ-задач на периферии, включая классификацию изображений, обнаружение объектов, анализ поведения, обработку естественного языка (NLP), распознавание речи и пр.

В основу новинки положен чип Sophgo BM1688, который объединяет восемь ядер Arm Cortex-A53 с частотой 1,65 ГГц и ядро RISC-V C906 с частотой 1,2 ГГц. В состав изделия входят нейропроцессорный узел (TPU) с производительностью до 16 TOPS в режиме INT8, а также VPU-модуль с возможность кодирования/декодирования материалов H.264/H.265 (10/16 каналов 1080p30).

Объём оперативной памяти LPDDR4/LPDDR4X может составлять 8 или 16 Гбайт. Опционально предлагается флеш-чип eMMC вместимостью 16, 32, 64 или 128 Гбайт. Есть коннектор M.2 M-Key (PCIe 3.0) для SSD (NVMe), интерфейс SATA-3 и слот microSD. В оснащение включены адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3LE, двухпортовый сетевой контроллер 1GbE, а дополнительно может быть установлен модем 4G/5G в виде модуля M.2 B-Key (плюс слот для SIM-карты).

Реализованы по два порта USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A, интерфейсы HDMI 2.0 (до 4Kp60) и MIPI DSI (4 линии) для вывода изображения, два разъёма RJ45 для сетевых кабелей, аудиогнездо на 3,5 мм, два интерфейса камеры MIPI CSI (по 4 линии), 26-контактная колодка с поддержкой GPIO, UART, I2C, SPI, PWM. Питание (20 В / 3,25 A) подаётся через порт USB Type-C. Размеры одноплатного компьютера составляют 90 × 70 мм, масса — 76 г. Возможно подключение кулера с радиатором и вентилятором.

Говорится о поддержке Ubuntu и таких языковых моделей, как Gemma-2B, Qwen1.5-1.8B, Llama2-7B, ChatGLM3-6B и пр. Цена Orange Pi O1 — $195 за версию с 8 Гбайт ОЗУ и $325 за модификацию с 16 Гбайт памяти.

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