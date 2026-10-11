Oxide Computer привлекла $445 млн, чтобы нарастить производство своих уникальных стоек

Специализирующийся на оборудовании для ЦОД стартап Oxide Computer объявил, что привлёк финансирование в размере $445 млн. Раунд серии D возглавила Eclipse Capital, которая уже сотрудничала со стартапом ранее. К ней присоединились AMD Ventures, Riot Ventures, Jane Street, Atreides Management и USIT — последняя возглавляла февральский раунд Series C, когда Oxide привлекла $200 млн.

Oxide предлагает серверные стойки для ЦОД в едином интегрированном решении, объединяющем вычислительные мощности, подсистемы хранения данных и сетевое оборудование. Стойка вмещает 24 аппаратных модуля. Каждый такой модуль оснащён CPU AMD (до 144 ядер) и имеет достк к 1,64 Тбайт RAM и 300 Тбайт SSD.

Работу основных компонентов модуля обеспечивает чип Oxide Server Processor — он отвечает за оптимизацию температур, управляет распределением питания и устанавливает обновления ПО. Внутри стойки модули соединяются двумя коммутаторами с собственным протоколом маршрутизации и постоянно обновляющейся картой внутренней сети стойки. Если карта показывает сбой в работе сетевого компонента, коммутатор направляет трафик мимо него, чтобы избежать замедления в работе системы.

Подсистема хранения данных в стойке предусматривает функции, способствующие повышению надёжности: для каждой записи создаются три копии, которые переносятся на разные физические флеш-модули. Механизм проверки контрольных сумм в фоновом режиме следит за ошибками данных, которые могут потребовать устранения. Питание вычислительных модулей, хранилища и коммутаторов обеспечивают два блока; каждый из них содержит шесть выпрямителей. За состоянием БП и уровнем потребления энергии следит модифицированный вариант Oxide Service Processor.

Оборудование внутри стойки Oxide можно поделить на несколько виртуальных сред. Обмен данными между средами контролирует встроенный сетевой экран. «Из-за ускорения темпов реализации проектов по внедрению облачных решений нам за последние 12 мес. потребовалось 20-кратно нарастить производственные мощности, а спрос всё равно превышает предложение. Средства помогут нам вложиться в материалы и наращивание объёмов производства, которые потребуются нашим клиентам на годы вперёд», — заявил соучредитель и гендиректор стартапа.

Кроме того, Oxide обновит конструкцию своих серверных стоек. В августе компания сообщила о планах разработать версию вычислительного модуля, в который можно будет установить ускорители. В рамках этой инициативы, намекнули в Oxide, компания хочет наладить сотрудничество с AMD.

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