До 22 ядер Arm Neoverse N2 и два канала DDR5-5200: Xsight Labs представила DPU серии E1L

Компания Xsight Labs анонсировала программно-определяемые SoC семейства E1L для построения DPU. По сравнению с ранее выпущенными изделиями серии E1 новые решения отличаются более высокой энергоэффективностью при меньшей производительности.

В семейство вошли модели E1L-8, E1L-16 и E1L-22, оснащённые соответственно 8, 16 и 22 ядрами Arm Neoverse N2 (Perseus) v9.0-A. Объём кеша SLC (System Level Cache) составляет 8 Мбайт у двух младших версий и 12 Мбайт у старшей при конфигурации памяти 1 × DDR5-5200 и 2 × DDR5-5200.

Реализованы 16 программируемых линий PCIe 5.0 (плюс четыре линии управления PCIe 5.0) и четыре двухрежимных контроллера. Порты могут иметь конфигурацию 1 × 200GbE или 4 × 100/50/25/10GbE. Говорится о поддержке интерфейсов I2C/I3C/SMBus, SPI/QSPI, SMI, UART, GPIO, 1588 RTC, JTAG и UFS 4.1. Показатель TDP в зависимости от модификации варьируется от 25 до 40 Вт, тогда как типовое энергопотребление находится в диапазоне 15–25 Вт. Изделия могут поставляться в виде модулей COM Express.

При производстве E1L, как и в случае E1, задействуется технология TSMC N5. На программном уровне новые чипы совместимы со старшими собратьями. Возможно использование стандартного открытого софта без необходимости приобретения лицензий на проприетарные продукты.

Решения на базе E1L могут применяться в устройствах с жёсткими ограничениями по внутреннему пространству и энергопотреблению, во встраиваемых системах без специализированного охлаждения и в периферийном оборудовании. Новинки будут демонстрироваться на мероприятии OCP Global Summit 2026, которое пройдёт с 12 по 15 октября в Сан-Хосе (Калифорния, США). Пробные поставки запланированы на II квартал следующего года.

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