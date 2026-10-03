JEDEC представила первый в отрасли стандарт для кремниевой фотоники

Комитет стандартизации полупроводниковой продукции (JEDEC) объявил о разработке стандарта «JESD264: Требования к квалификации и надёжности кремниевой фотоники» (JESD264: Silicon Photonics Qualification and Reliability Requirements). Документ призван ускорить внедрение соответствующих технологий в дата-центрах, ИИ-системах и телекоммуникационных сетях.

Технология кремниевой фотоники предусматривает интеграцию оптических и электронных компонентов на одном чипе. В данной области, в отличие от традиционных КМОП-решений, ранее отсутствовала общеотраслевая система для обеспечения надёжности и квалификации, что порождало ряд сложностей для участников рынка и создавало неопределённости в цепочках поставок. Новый документ JEDEC призван решить эти проблемы.

JESD264 — это первый в полупроводниковой индустрии единый стандарт, разработанный специально с прицелом на кремниевую фотонику. Он, как ожидается, поможет производителям, интеграторам и конечным заказчикам снизить риски при внедрении передовых технологий, одновременно упрощая применение сложных фотонных решений, включающих лазеры, модуляторы, фотодиоды и пассивные оптические элементы.

Кроме того, стандарт чётко разграничивает зоны ответственности за надёжность между производителями, OSAT-подрядчиками (компаниями по сборке и тестированию полупроводников) и разработчиками систем. Предполагается, что это будет способствовать повышению стабильности и согласованности экосистемы кремниевой фотоники в целом. Ключевыми положениями JESD264 названы:

Комплексные протоколы для обеспечения надёжности кристаллов кремниевой фотоники и интегрированных чипсетов;

Рекомендации по квалификации на уровне компонентов, включая модуляторы, фотодиоды и волноводы;

Строгие требования к процессам сборки и интеграции лазеров;

Требования к контролю и отслеживаемости производственных процессов.

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