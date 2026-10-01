Микро-ЦОД Zella Stack для офиса: курьерская доставка, до 48U, охлаждение до 124 кВт

Zella DC представила микро-ЦОД для размещения внутри помещений, доставка которого осуществляется стандартной курьерской службой. ЦОД собирается на месте из монтируемых блоков, сообщает Storage Review.

Базовый блок вмещает инженерную инфраструктуру, его дополняют IT-блоки. Высота стойки составляет от 24U и может увеличиваться с шагом 12U до 48U. Максимальная мощность охлаждения составляет до 124 кВт, при этом используется как СЖО, так и воздушное охлаждение. Zella Stack ориентирован на площадки, где обычные серверные шкафы не разместить — на верхних этажах зданий, в старых строениях и иных помещениях, где возможности монтажа оборудования ограничены малой допустимой нагрузкой на перекрытия или просто затруднён доступ.

Zella DC придлагает три типоразмера Stack — 24U на 115 кг, 36U на 150 кг и 48U на 185 кг. Охлаждение представляет собой блоки, размещаемые в стойках — 3 кВт в 6U, 6 кВт в 6U, а также 6 кВт + резервирование 6 кВт (N+1) в 12U и 15 кВт в 12U. Под IT-оборудование остаётся 9U–39U в зависимости от конфигурации охлаждения. Какую мощность потребляет полностью нагруженный модуль 48U и сколько IT-блоков необходимо для этого, отдельно не сообщается.

По данным Zella, Stack весит приблизительно вчетверо меньше, чем её микро-ЦОД Zella Pro. Именно из-за малого веса модель доступна для доставки курьерской службой. Тем не менее, если верить техническим характеристикам, предоставляемым самой компанией, 24U в случае с Zella Pro весит 160 кг, а 24U Stack — 115 кг, 50U Zella Pro — 348 кг против 185 кг 48U Zella Stack. Другими словами, разница по факт составляет примерно от трети до половины, но никак не четыре раза.

Zella Stack использует систему мониторинга, контроля и автоматизации Zella Sense, интегрированную во все серверные шкафы Zella DC. Система контролирует параметры электропитания, охлаждения, работы серверов, отмечает подозрительную активность и др. с помощью датчиков температуры, влажности, дыма, движения, воды, открытия дверей и др. Предусмотрены внутреннее освещение и камера. Система способна в автоматическом режиме реагировать на инциденты для обеспечения бесперебойной работы.

Интеграция оборудования и систем управления осуществляется по стандартным протоколам SNMP и Modbus, равно как и через API. Уведомления направляются по электронной почте, поддерживается локальная аутентификация, а также LDAP, RADIUS и TACACS+. Микро-ЦОД может работать автономно без постоянного присутствия персонала. Контроль доступа и противопожарная защита также интегрированы в модульную конструкцию.

Пока Stack предлагаются только для установки в помещениях, уличный вариант планируют предложить во II половине 2027 года. Для размещения на улице доступен вариант Zella Outback. Цены систем не раскрываются.

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