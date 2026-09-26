TerraMaster представила стоечные NAS семейства 725 Series на базе Intel Xeon

Компания TerraMaster анонсировала сетевые хранилища семейства 725 Series для монтажа в стойку. Утверждается, что изделия подходят для широко спектра корпоративных задач, среди которых — резервное копирование информации и аварийное восстановление, совместная работа над видеоматериалами в форматах 4K/8K, хранение обучающих наборов данных для ИИ, архивирование видеозаписей с камер видеонаблюдения, виртуализация и пр.

В серию вошли модели U8-725, U12-725, U12-725 Plus и U16-725 Plus на аппаратной платформе Ice Lake-D. Первые две оснащены процессором Xeon D-2712T (4C/8T, 1,9–3,0 ГГц), две другие — чипом Xeon D-2733NT (8C/16T, 2,1–3,2 ГГц). Стандартный объём оперативной памяти ECC DDR4 во всех случаях составляет 16 Гбайт с возможностью расширения до 1 Тбайт (8 × 128 Гбайт).

Хранилище TerraMaster U8-725 выполнено в форм-факторе 2U: возможна установка восьми накопителей LFF/SFF с интерфейсом SATA-3 суммарной вместимостью до 240 Тбайт (допускается горячая замена). У версии U12-725 количество отсеков увеличено до двенадцати. Модификации U12-725 Plus (формат 2U) и U16-725 Plus (стандарт 3U) рассчитаны соответственно на 12 и 16 накопителей: эти устройства могут комплектоваться блоками питания с резервированием.

Все новинки располагают тремя слотами M.2 2280 для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (NVMe), а также тремя или четырьмя разъёмами PCIe 4.0 x8 для карт расширения (например, сетевых адаптеров). Есть по два порта 5GbE RJ45 и по четыре порта 10GbE SFP+, разъёмы USB 3.0 Type-A (×2), USB 3.1 Type-C (×2) и USB 2.0 (×2). В системе охлаждения задействованы три вентилятора диаметром 80 мм (120 мм у старшей модификации).

Рекомендованная цена TerraMaster U8-725, U12-725, U12-725 Plus и U16-725 Plus начинается с $5000, $5500, $7200 и $8300 соответственно без установленных накопителей.

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