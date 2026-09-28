«Большая игра» для ИТ-лидеров: Orion soft соберет экспертов для обсуждения стратегий развития бизнеса

15 октября в Москве пройдет ежегодная ИТ-конференция Orion soft. В этом году организаторы выбрали для мероприятия концепцию «Большая игра»: деловая и техническая программы будут построены вокруг игровой метафоры, а участники обсудят не только технологии, но и вполне практические задачи — оптимизацию затрат, импортозамещение, развитие ИТ-инфраструктуры, искусственный интеллект и кибербезопасность.

«Концепция „Большой игры“ отражает современную реальность ИТ-руководителей. Сегодня управление инфраструктурой напоминает сложную стратегию, где каждый выбор имеет свою цену. Компаниям нужно балансировать между скоростью внедрения, сохранением стабильности систем, соблюдением требований регуляторов и жесткими рамками бюджета. Мы решили посмотреть на это как на пошаговую стратегию, чтобы вместе с лидерами рынка выявить выигрышные тактики роста и оптимальные пути прохождения самых сложных ИТ-квестов», — рассказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Центральной частью деловой программы станет пленарная дискуссия «Герои ИТ-инфраструктуры». Представители Гринатома, Банка ДОМ.РФ, АльфаСтрахования, СДЭК, Lamoda и Orion soft обсудят, как ИТ-руководителям приходится балансировать между четырьмя ключевыми факторами: скоростью изменений, непрерывностью работы, независимостью инфраструктуры и сокращением затрат. Визуально сессия будет выдержана в стилистике «Героев меча и магии 3».

Следующая сессия — «Квест на выживание: какие стратегии выбирают ИТ-лидеры» — будет посвящена уже практическому опыту перехода на российское программное обеспечение. Представители Альфа-Банка, «Газпром нефти», Orion soft и крупной компании финансового сектора расскажут о результатах внедрения отечественных решений. Ее оформление отсылает к ролевой игре Dungeons & Dragons.

Завершит деловую часть серия дискуссий с участием экспертов «Ленты», ПИК, red_mad_robot, Ozon и Positive Technologies. В центре внимания окажутся стратегии роста, внедрение ИИ и развитие кибербезопасности.

Техническая программа конференции будет разделена на три направления. В треке «ИТ-инфраструктура» представители МГТУ им. Н.Э. Баумана поделятся опытом импортозамещения VMware. Эксперты Orion soft расскажут об экосистеме виртуализации zVirt и новом протоколе в Termit, а специалисты «Кода Безопасности» обсудят изменения в законодательстве, связанные с крупным бизнесом.

Отдельный трек DevOps будет посвящен практическим вопросам оптимизации процессов. В частности, спикеры разберут ускорение вывода проектов в продакшен и миграцию с устаревших архитектур. Для пользователей виртуализации zVirt организаторы подготовили специальную программу zVirt Community: участники смогут увидеть предварительные версии новых релизов и напрямую задать вопросы экспертам в формате открытого микрофона.

Дополнением к докладам станут демо-лаборатории. В них посетители смогут самостоятельно протестировать актуальные версии программного обеспечения в практических сценариях. Такой формат дает возможность не ограничиваться презентациями и оценить работу решений непосредственно в процессе экспериментов.

«Orion soft: Большая игра» — это ежегодное событие, объединяющее сотни руководителей и топ-менеджеров ИТ-сферы. Конференция традиционно выделяется ярким концептом, который пронизывает всё мероприятие: от структуры программы и презентаций до оформления площадки и эксклюзивного мерча.

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