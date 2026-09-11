Китайскую СХД выписали из лидеров IO500 — возможно, её и вовсе не существует

 
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Из обновлённого рейтинга производительности систем хранения данных IO500 исключен китайский комплекс ParaStor F9000, разработанный компанией Sugon. По состоянию на сентябрь 2026 года комитет IO500 не смог получить достоверной информации о его внедрении — есть вероятность, что хранилище в коммерческом виде вообще не существует.

Ранее сообщалось, что СХД ParaStor F9000 выполнена на базе 2U-узлов с 24 отсеками для NVMe SSD. Платформа оборудована двумя контроллерами (Active–Active), каждый из которых использует неназванный 64-ядерный процессор и четыре сетевых адаптера 400G ScaleFabric InfiniBand. Заявленная производительность достигает 5 млн IOPS и 190 Гбайт/с в расчёте на узел.

На выставке ISC 2026 компания Sugon представила несколько различных конфигураций стоек на базе ParaStor F9000 — 42U, 36U и 26U. Тогда же СХД заняла первые места в рейтингах IO500 Production (производственная система) и IO500 Production 10 Node (конфигурация из 10 узлов), набрав соответственно 79 110,05 балла и 7839,3 балла.

Источник изображения: Sugon

Источник изображения: Sugon

Однако в обновлённых списках ParaStor F9000 отсутствует. На первое место при этом вернулась система хранения (DAOS) суперкомпьютера Aurora, принадлежащего Аргоннской национальной лаборатории (ANL) Министерства энергетики США (DoE). В рейтинге IO500 Production она демонстрирует результат в 32 165,9 балла, а в Production 10 Node — 2885,57 балла.

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