Китайскую СХД выписали из лидеров IO500 — возможно, её и вовсе не существует

Из обновлённого рейтинга производительности систем хранения данных IO500 исключен китайский комплекс ParaStor F9000, разработанный компанией Sugon. По состоянию на сентябрь 2026 года комитет IO500 не смог получить достоверной информации о его внедрении — есть вероятность, что хранилище в коммерческом виде вообще не существует.

Ранее сообщалось, что СХД ParaStor F9000 выполнена на базе 2U-узлов с 24 отсеками для NVMe SSD. Платформа оборудована двумя контроллерами (Active–Active), каждый из которых использует неназванный 64-ядерный процессор и четыре сетевых адаптера 400G ScaleFabric InfiniBand. Заявленная производительность достигает 5 млн IOPS и 190 Гбайт/с в расчёте на узел.

На выставке ISC 2026 компания Sugon представила несколько различных конфигураций стоек на базе ParaStor F9000 — 42U, 36U и 26U. Тогда же СХД заняла первые места в рейтингах IO500 Production (производственная система) и IO500 Production 10 Node (конфигурация из 10 узлов), набрав соответственно 79 110,05 балла и 7839,3 балла.

Однако в обновлённых списках ParaStor F9000 отсутствует. На первое место при этом вернулась система хранения (DAOS) суперкомпьютера Aurora, принадлежащего Аргоннской национальной лаборатории (ANL) Министерства энергетики США (DoE). В рейтинге IO500 Production она демонстрирует результат в 32 165,9 балла, а в Production 10 Node — 2885,57 балла.

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