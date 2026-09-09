«Гравитон», ITKey и MIND Software представили российский стек для IT-инфраструктуры и ИИ-нагрузок

Компании «Гравитон», «Ключевые ИТ-решения» (ITKey) и MIND Software представили совместную разработку — программно-аппаратный стек для развёртывания корпоративной IT-инфраструктуры. Решение отвечает на один из ключевых запросов российского рынка, проявляющего интерес к многофункциональным вычислительным комплексам отечественного производства с поддержкой виртуализации, хранения данных и облачного управления.

Аппаратной основой решения выступают серверные машины «Гравитон» С2122И типоразмера 2U. Это двухпроцессорная платформа на модульной архитектуре, поддерживающая до 12 NVMe-накопителей. Серверы подходят для создания производительных кластеров виртуализации, программно-определяемых хранилищ и инфраструктуры для ресурсоёмких нагрузок.

За хранение данных отвечает MIND uStor — программно-определяемая система хранения для построения распределённого хранилища на стандартном серверном оборудовании. Благодаря uStor конфигурация стека может включать от 3 до 64 серверов без изменения архитектуры. При использовании соответствующей аппаратной конфигурации с NVMe-накопителями и сетью с необходимой пропускной способностью система обеспечивает производительность, достаточную для широкого спектра современных приложений.

Создание виртуализованных сред обеспечивает платформа KeyVirt. Она решает задачи, связанные с запуском и управлением виртуальными машинами, отказоустойчивостью, распределением нагрузки и живой миграцией между физическими хостами.

Для крупных и распределённых инфраструктур партнёры также предлагают вариант решения на базе облачной платформы ITKey KeyStack. Она обеспечивает централизованное управление вычислительными ресурсами, хранилищами и сетевой инфраструктурой, автоматизацию развёртывания сервисов, мониторинг, логирование и масштабирование кластеров. KeyStack поддерживает гибридные сценарии, в которых одновременно используются виртуальные машины и контейнеризированные приложения. Платформа уже применяется в крупных инсталляциях, совокупно превышающих 30 тыс. хостов, говорит компания.

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