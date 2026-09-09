Mistral привлёк €3 млрд с оценкой рыночной стоимости более €21 млрд

Французский ИИ-стартап Mistral объявил об успешном завершении раунда финансирования серии D, в ходе которого он привлёк €3 млрд с оценкой рыночной стоимости более €21 млрд, что, по его словам, стало крупнейшим раундом привлечения акционерного капитала, когда-либо проводившимся европейской технологической компанией.

Раунд возглавила Samsung Electronics, к которой присоединились совладельцы фонда Scaleup Europe, управляемого EQT, и существующий инвестор PSG Equity. В раунде приняли участие действующие инвесторы, включая a16z, ASML, Belfius, BNP Paribas CIB. В качестве новых инвесторов к раунду присоединились Advent, фонды и счета, управляемые BlackRock, а также Великое герцогство Люксембург.

Благодаря проведённому раунду оценка рыночной стоимости Mistral выросла почти в два раза с €11,7 млрд, полученной после проведения раунда серии С в сентябре 2025 года, который возглавила ASML. В том раунде также приняли участие NVIDIA и Андреессен Горовиц (Andreessen Horowitz).

Привлечённые средства позволят Mistral расширить инфраструктуру и ускорить коммерческий рост и международное присутствие. В настоящее время компания работает в 20 странах и поддерживает более 125 критически важных ИИ-систем на предприятиях по всему миру, включая Airbus, ASML и HSBC.

Основанная в 2023 году Mistral позиционирует себя в качестве европейской альтернативы крупным американским ИИ-компаниям OpenAI и Anthropic. Хотя масштабы, конечно, несопоставимы. В июне PitchBook сообщала, что компания привлекла около $4 млрд инвестиций, тогда как OpenAI привлекла $186 млрд, а Anthropic — $161,25 млрд. Рыночная стоимость OpenAI по итогам раунда в марте составила $852 млрд, а Anthropic после раунда финансирования H, завершённого в мае, оценивается в $965 млрд.

Как отметила Mistral, во время первой волны внедрения генеративного ИИ главным вопросом было то, кто сможет создать самую мощную модель. А сейчас организации и правительства задаются другим вопросом: как использовать возможности ИИ для решения своих критически важных задач, не отказываясь от контроля над инфраструктурой и контуром сбора данных.

Mistral утверждает, что является единственной компанией в мире в сфере ИИ, которая создаёт полный пакет решений, необходимых для ответа на этот вопрос: модели с открытым исходным кодом, инфраструктуру и вычислительные мощности, на которых они работают, а также продукты, которые позволяют внедрять их в производство; это гарантирует, что клиенты никогда не будут привязаны к планам одного поставщика, ценам или доступности.

Комплексный и открытый подход компании, как утверждается, также позволяет организациям использовать ИТ-технологии, не раскрывая свои наиболее ценные данные, рабочие процессы и институциональные знания никому за пределами своих собственных стен. Это то, что делает стек от Mistral суверенным ИИ-слоем. Это означает сохранение контроля в четырёх измерениях: данные, которые остаются в пределах границ организации, управляемые и настраиваемые модели, частные и предсказуемые вычисления и производственные системы, которые полностью контролируются и поддаются аудиту.

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