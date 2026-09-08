К выпуску готовится загадочный x86-процессор с поддержкой APX, AMX, FRED и x86S

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция технической информации о загадочном процессоре с архитектурой x86, который проектируется неназванной компанией. Чип может получить поддержку ряда технологий, работу над которыми Intel либо отложила, либо вовсе свернула, передаёт Phoronix.

В частности, готовящийся CPU использует концепцию x86S (x86 Simplification) — это исключительно 64-бит процессор, из которого полностью исключена поддержка старых 16-бит и 32-бит режимов на аппаратном уровне. Intel ранее рассматривала идею x86S, но в декабре 2024 года решила прекратить единоличную разработку данной архитектуры.

Ещё одной особенностью загадочного изделия является технология FRED (Flexible Return and Event Delivery), предназначенная для обработки системных событий и прерываний. Она заменяет старые, медленные механизмы переключения привилегий на новые — с низкой задержкой. Intel и AMD объединили усилия в рамках консультативной группы x86 Ecosystem Advisory Group (EAG) для стандартизации FRED, чтобы сделать решение общеотраслевым стандартом.

Кроме того, для нового чипа предусмотрена система APX (Advanced Performance Extensions), ориентированная на увеличение производительности ядер. Она предполагает использование 32 регистров общего назначения вместо прежних 16. Упомянуты также расширенные варианты аппаратной архитектуры матричных вычислений Intel AMX (Advanced Matrix Extensions), содержащие 16 или 32 тайловых регистра вместо стандартных 8. В целом, чип реализован как исключительно 64-разрядный (PM64-only) с пятиуровневой адресацией (PML5-only).

Кто стоит за созданием процессора, пока не ясно. Высказываются предположения, что это может быть китайская компания Zhaoxin или Hygon. Другая версия — стартап RosaicLabs, который, как сообщается, получил доступ к наработкам Intel в области изделий Atom и продолжил улучшать архитектуру этих чипов. Однако чипу уровня Atom вряд ли нужны APX и AMX.

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