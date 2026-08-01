Xcena представила вычислительную память MX1 для генеративного ИИ

Южнокорейский стартап Xcena анонсировал продукты семейства MX1, призванные решить проблему дефицита памяти в масштабных платформах, ориентированных на задачи генеративного ИИ.

По мере того как генеративный ИИ требует всё более крупных моделей, более длинных контекстных окон и стремительно растущих объёмов KV-кеша, память становится главным ограничивающим фактором для инфраструктуры ИИ. Изделия HBM остаются крайне дорогими при ограниченной ёмкости, тогда как расширение путём добавления серверов приводит к формированию избытка вычислительных ресурсов и росту совокупной стоимости владения, говорит Xcena.

Устройства MX1 призваны переломить ситуацию. Речь идёт об использовании вычислительной памяти. Идея заключается в том, чтобы увеличить основную память системы, добавив модули DDR5 DIMM вкупе с ядрами RISC-V. Реализована поддержка PCIe 6.0 и CXL 3.2, а технология NDP (Near Data Processing) сводит к минимуму задержку при перемещении данных между интерфейсами. В результате, значительно ускоряется выполнение ресурсоёмких задач при одновременном снижении нагрузки на CPU.

В семейство входят изделия MX1 Compute и MX1 Expand. Первое представляет собой CXL-решение с 2048 ядрами RISC-V и четырьмя слотами DRAM, что позволяет выполнять вычисления рядом с памятью. Благодаря этому устраняется перемещения данных между CPU и памятью, что повышает производительность инференса и сокращает энергопотребление. В свою очередь, MX1 Expand предоставляет восемь слотов DRAM для эффективного масштабирования пула памяти.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: