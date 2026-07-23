IPv6+ с цензурой: Китай активно внедряет и дорабатывает сетевые протоколы

Государственная канцелярия интернет-информации КНР (Cyberspace Administration of China, CAC) представила план расширенного внедрения сетевого протокола IPv6 до 2030 года. Более того, продвигается т.н. IPv6+, упрощающий контроль деятельности пользователей в Сети, сообщает The Register.

Пекин рассчитывает, что к 2027 году к IPv6-подключениями к Сети должны быть обеспечены более 900 млн пользователей, на этот протокол должно прийтись 38 % сетевого трафика в стране. Кроме того, к тому же сроку IPv6 должны поддерживать все подключенные к Сети устройства. К 2030 году количество активных пользователей должно превысить 950 млн, а на долю IPv6 приходиться 42 % сетевого трафика. К этому же времени для новых сетей в приоритете будет выделение IPv6-адресов, что ускорит переход к единому стеку IPv6 в стране и поможет формированию системы сетевых сервисов и приложений, в которой этот протокол будет доминировать.

Примечательно, что власти призывают развивать работы над IPv6+. Речь идёт о комплексе улучшений IPv6, позволяющем отправителям пакетов описывать передаваемую информацию с помощью метаданных и даже предлагать маршрут, по которому она должна передаваться. Как утверждали эксперты, IPv6+ якобы привлекателен для режимов, «стремящихся контролировать своих граждан», поскольку телеком-операторы смогут читать метаданные, делать выводы на их основе и при необходимости цензурировать трафик.

Правда, телеком-операторам выгодно применение подобных технологий даже без политики. Так, они смогут идентифицировать трафик, за который могли бы брать дополнительную плату — обязанность инвестиций в инфраструктуру «последней мили» для доставки контента стриминговых сервисов обычно ложится именно на них. Любопытно, что китайские производители уже внедрили поддержку IPv6+ в телеком-оборудование, поставлявшееся на экспорт в несколько стран.

Ранее Китай уже пытался внедрить протокол New IP для замены TCP/IP, также включавший функции, которые можно использовать для слежки. Впрочем, попытка добиться его одобрения Международным союзом электросвязи (International Telecommunications Union) закончилась не вполне успешно. Тем не менее, Пекин продолжает активно продвигать свою версию интернет-протоколов в стране и за рубежом, а также участвовать в разработке глобальных стандартов.

Чуть более года назад сообщалось, что Индия и Китай стали лидерами по внедрению IPv6 потому, что когда-то им досталось совсем мало IPv4-адресов. Впрочем, внедрение протокола ведётся весьма активно и в других странах. Ещё пару лет назад Вьетнам поставил цель перевести все сети страны на IPv6 к 2030 году.

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