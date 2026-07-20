Microsoft внедрит бесконтактные оптические коннекторы 3M в дата-центах Azure

Microsoft и 3M объявили о стратегическом партнёрстве в области дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки. По условиям договора, Microsoft станет первым облачным гиперскейлером, который возьмёт на вооружение оптическую технологию Expanded Beam Optical (EBO), разработанную специалистами 3M.

Решение EBO создано в качестве более эффективной альтернативы традиционным волоконно-оптическим разъёмам, которые предусматривают непосредственный физический контакт между полированными торцами коннекторов. Такая конструкция чувствительна к пыли и мусору, а поэтому требует регулярной очистки для обеспечения необходимого качества сигнала.

В EBO применяется иной подход. На каждом коннекторе расположена прецизионная линза, которая расширяет и коллимирует световой поток. Далее сигнал проходит через небольшой воздушный зазор до приёмного коннектора, где вторая линза собирает поток и фокусирует луч в оптоволокно. При таком методе частицы пыли блокируют лишь малую часть расширенного пучка, в отличие от традиционных соединений.

Технология EBO призвана ускорить развёртывание волоконно-оптической инфраструктуры, повысить её устойчивость к загрязнениям и упростить техническое обслуживание. Microsoft внедрит систему в своих дата-центрах Azure, что, как ожидается, поможет устранить необходимость частой очистки коннекторов, обеспечив при этом надёжность и высокую производительность в условиях плотной компоновки и большого объёма оборудования.

В свою очередь, 3M в рамках партнёрства намерена использовать ИИ-платформы и цифровые инструменты Microsoft для трансформации ключевых бизнес-процессов, включая обслуживание клиентов, финансы, продажи и маркетинг. Кроме того, 3M будет наращивать производство EBO-решений для удовлетворения растущего спроса со стороны крупных ЦОД-операторов и компаний, создающих ИИ-инфраструктуры. В перспективе Microsoft и 3M планируют расширять сотрудничество путём укрепления взаимодействия между инженерными и коммерческими командами.

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