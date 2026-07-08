Релиз Kaspersky NGFW 1.2: виртуальные контексты, маршрутизация на основе политик, защита от IP Spoofing и многое другое

«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию брандмауэра Kaspersky NGFW 1.2. Релиз получил множество улучшений, направленных на повышение производительности и отказоустойчивости решения, развитие механизмов защиты и обнаружения угроз, а также расширение поддержки корпоративных сетевых сценариев.

Представленный российским разработчиком продукт относится к классу межсетевых экранов нового поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) и поддерживает интеграцию с другими решениями «Лаборатории Касперского» в рамках экосистемного подхода. Программный комплекс обеспечивает защиту корпоративной сети от сетевых угроз и вредоносного ПО, а также управление доступом к веб‑ресурсам. Kaspersky NGFW предназначен для средних и крупных компаний (1000 и более устройств) с сетевой инфраструктурой любой сложности и нагруженности, в том числе попадающих под регуляторную политику в области информационной безопасности. Решение актуально для организаций из государственного и финансового секторов, розничной торговли и других сфер деятельности. Продукт доступен для приобретения как в виртуальном исполнении, так и в составе фирменных программно-аппаратных комплексов KX (Kaspersky Extension).

Одной из ключевых возможностей обновлённого решения стала поддержка виртуальных контекстов (Virtual Security System, VSS), позволяющая запускать на одном физическом NGFW несколько независимых логических копий продукта, у каждой из которых свои политики безопасности, таблицы маршрутизации и другие настройки. В дополнение к этому Kaspersky NGFW версии 1.2 получил средства маршрутизации на основе политик (policy-based routing), инструменты управления конфигурациями политик (commit-based config) и функцию настройки IP SLA tracking для статической маршрутизации, с помощью которой IT-администраторы могут организовать отказоустойчивое подключение одновременно к нескольким провайдерам и управлять распределением трафика между ними.

С релизом Kaspersky NGFW 1.2 продукт получил защиту от IP Spoofing и возможность объединения филиалов и распределённых площадок через защищённые IPsec-туннели поверх интернета. В продукте стали доступны дополнительные параметры для мониторинга состояния кластера и BGP- и OSPF-соседств через базовый протокол Simple Network Management Protocol (SNMP). Также была расширена поддержка правил межсетевого экранирования для использования в крупных средах — до 100 000. Число сигнатур в IDPS-движке увеличилось до более 9000.

Kaspersky NGFW включён в реестр российского программного обеспечения и ПАК Минцифры России. Также продукт прошёл сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети 4 класса защиты.

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