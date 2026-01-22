NGFW ИКС 13.0 — состоялся релиз новой версии российского межсетевого экрана

Компания «А-Реал Консалтинг» — разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности и сетевых технологий, сообщила о выходе новой версии своей флагманской разработки. NGFW ИКС — это многофункциональное решение для защиты IT-ландшафта предприятия, управления сервисами работы с пользователями и мониторинга трафика сети.

В числе ключевых функций ИКС:

Детектор атак и система предотвращения вторжений;

Настройка удаленных подключений, объединение филиалов;

Расширенный контент-фильтр;

Почтовый сервер, встроенная система защиты от спама;

Полностью готовая виртуальная АТС на базе Asterisk.

В новой версии ИКС 13.0 произошло обновление системной платформы до FreeBSD 14.3, что гарантирует повышение уровня целостности и безопасности продукта, ряд внутренних служб и сервисов ИКС также был обновлён до актуальных версий.

Реализована возможность автоматической выгрузки отчётов за требуемый период в файловое хранилище, а также добавлена новая служба — планировщик, удаляющая объекты системы по расписанию. Данные изменения позволяют оптимизировать повседневную работу системного инженера, избавив его от рутинных задач.

В службе синхронизации добавлена возможность импортировать все почтовые ящики пользователя FreeIPA.

Для повышения скорости при больших нагрузках, реализована работа прокси-сервера в многопоточном режиме.

В Captive portal добавлена возможность прозрачной аутентификации через Kerberos и/или NTLM.

Подробнее об особенностях новой версии NGFW ИКС можно узнать на сайте разработчика.

NGFW ИКС поставляется как в виде программного решения для самостоятельного развёртывания в среде заказчика, так и в составе ПАК, в том числе на аппаратных платформах из реестра Минпромторга России.

В продуктовой линейке «А-Реал Консалтинг» также присутствует межсетевой экран ИКС, сертифицированный ФСТЭК России. Профили защиты: межсетевой экран типа «А» 4-го класса (ИТ.МЭ.А4.ПЗ), межсетевой экран типа «Б» 4-го класса (ИТ.МЭ.Б4.ПЗ); СОВ уровня cети 4-го класса (ИТ.СОВ.С4.ПЗ).

Межсетевой экран ИКС ФСТЭК подходит для:

Государственных информационных систем до 1 класса защищённости включительно;

Информационных систем персональных данных до 1 уровня защищённости включительно;

Значимых объектов критической информационной инфраструктуры 1 категории;

Автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищённости;

Информационных систем общего пользования 2 класса.

Для тех, кто не располагает достаточным временем для внедрения продукта, разработчик предусмотрел услугу ИКС ПРО, которая включает все этапы развёртывания ИКС в корпоративной сети: от брифа и техзадания, до запуска полностью настроенного продукта. ИКС ПРО позволяет сократить сроки внедрения и избежать ошибок при интеграции в инфраструктуру.

Триал-версия ИКС доступна для скачивания и является полнофункциональной. На этапе тестирования предоставляется приоритетная техподдержка, по согласованию может быть организована онлайн-встреча с инженером для демонстрации возможностей продукта.

Сделайте свою сеть безопасной и удобной, настройте необходимое с помощью ИКС!

