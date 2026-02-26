Positive Technologies выпустила межсетевой экран PT NGFW 3050 с производительностью до 400 Гбит/с

Компания Positive Technologies анонсировала межсетевой экран нового поколения PT NGFW 3050 — своё самое производительное решение данного типа. Устройство способно обрабатывать трафик со скоростью до 400 Гбит/с в L4-режиме Stateful Firewall с контролем приложений.

Новинка выполнена в форм-факторе 2U. В основу положена аппаратная платформа Intel Xeon Sapphire Rapids. В оснащение входят 1 Тбайт оперативной памяти DDR5 и два SSD вместимостью 960 Гбайт каждый. Реализованы следующие сетевые интерфейсы: 4 × 1GbE (RJ-45), 6 × 10/25GbE (SFP28) и 2 × 100GbE (QSFP28). Габариты составляют 550 × 490 × 89 мм, масса — 15 кг.

Модель PT NGFW 3050 использует модернизированный стек TCP/IP, работающий в пользовательском пространстве, специальный протокол отказоустойчивости, а также собственные движки системы предотвращения вторжений (IPS) и антивируса. Имеются выделенные порты для управления и синхронизации сессий, а также разъёмы USB 2.0 и USB 3.0 для токенов модулей доверенной загрузки и обслуживания.

Заявленная пропускная способность с применением IPS достигает 100 Гбит/с. Со всеми активированными модулями безопасности (IPS, антивирус, NAT, URL-фильтрация) показатель составляет до 86 Гбит/с. Скорость инспекции TLS и SSL со всеми включёнными модулями межсетевого экрана — до 30 Гбит/с. Устройство поддерживает до 40 млн одновременных соединений и обрабатывает до 3 млн новых сессий в секунду.

«На сегодняшний день PT NGFW 3050 — это самый производительный, сертифицированный во ФСТЭК, российский межсетевой экран нового поколения на рынке, способный детально анализировать трафик на скоростях магистральных каналов», — отмечает Positive Technologies.

