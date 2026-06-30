Релиз российской ОС SelectOS 2.0: повышенная защищённость и поддержка ИИ-нагрузок

Провайдер Selectel сообщил о выпуске новой версии собственной серверной операционной системы SelectOS 2.0 (кодовое название — Hele).

SelectOS построена на базе Debian — одного из наиболее популярных и широко используемых дистрибутивов Linux. В составе ОС представлены веб-серверы Apache, Nginx, балансировщики HAProxy, DPVS, СУБД MariaDB, PostgreSQL, LDAP-системы FreeIPA, Samba, сервисы резервного копирования Bacula, Rsnapshot, средства виртуализации KVM, QEMU, Libvirt, приложения для контейнеризации Docker, Podman, средства аутентификации Kerberos, инструменты мониторинга Zabbix, Prometheus и сервисные пакеты.

Платформа протестирована на 500+ аппаратных конфигурациях и помимо коммерческой версии представлена в бесплатной редакции Community Edition — полнофункциональной, но отличающейся уровнем технического обслуживания и имеющей ограничения по части поддержки драйверов и библиотек DPDK.

В основу новой версии SelectOS положена пакетная база Debian 13 c использованием ядра Linux 6.12.86. В системе улучшен пользовательский опыт, полученный в ходе работы с предыдущими версиями продукта, и учтены требования для сертификации во ФСТЭК России. Отдельное внимание уделено готовности к ИИ-нагрузкам: программная платформа протестирована на совместимость с драйверами ведущих производителей GPU и может использоваться как основа для инфраструктуры машинного обучения, работы с нейросетевыми моделями и сервисами генеративного ИИ.

Важным аспектом релиза стало внедрение управляемой цепочки поставок: собственные репозитории с GPG-подписью обеспечивают контроль происхождения каждого пакета, а серверный фокус дистрибутива, исключающий лишние десктопные компоненты, существенно сокращает поверхность атаки за счёт минимизации потенциально уязвимого кода, говорит компания. Для специалистов по информационной безопасности SelectOS 2.0 предлагает отдельный канал для security-обновлений и гарантирует прозрачность изменений, что критически важно для соблюдения корпоративных ИБ-политик и регуляторных норм.

SelectOS 2.0 представлена в форматах ISO для физических серверов и виртуальных машин, QCOW2 для облачных сред, а также в контейнерных образах. Операционная система зарегистрировала в реестре отечественного программного обеспечения и доступна на облачных и выделенных серверах Selectel, обеспечивая работу в полностью контролируемой инфраструктуре с поддержкой на всех уровнях.

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