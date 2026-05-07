1 Тбайт/с на x16: PCI-SIG раньше срока предоставила спецификации PCI Express 8.0 версии 0.5

Некоммерческая организация PCI-SIG объявила о выходе версии 0.5 стандарта PCIe 8.0, которую предоставили отраслевым партнёрам раньше запланированного срока. Это официальный первый вариант спецификации PCIe 8.0, включающий отзывы о прошлогоднем выпуске стандарта 0.3. Как ожидается, стандарт будет полностью готов к 2028 году, что значительно повысит производительность шины PCIe.

PCIe 8.0 должен увеличить пропускную способность в два раза по сравнению с PCIe 7.0, который в свою очередь в два раза превосходит по скорости актуальную версию стандарта — PCIe 6.0. Серверные процессоры AMD и Intel получат поддержку PCIe 6.0, и в планы обеих компаний уже включена реализация в будущем стандарта PCIe 7.0. В свою очередь, PCI-SIG стремится выпустить PCIe 8.0 до того, как отрасли потребуется ещё более высокая пропускная способность, что позволит рынку строить дальнейшие планы развития с учётом требований PCIe.

Цели спецификации PCIe 8.0:

Сырая скорость передачи данных 256 ГТ/с, т.е. до 1,0 Тбайт/с при двустороннем обмене данными в конфигурации x16.

Оценка новых коннекторов.

Обеспечение достижения целевых показателей по задержке, быстродействию и надёжности.

Поддержка обратной совместимости с предыдущими поколениями технологий PCIe.

Повышение пропускной способности благодаря усовершенствования протоколов.

Снижение энергопотребления за счёт новых техник.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: