Новая версия набора команд SCSI улучшает масштабируемость и отказоустойчивость СХД

Технический комитет INCITS SCSI (T10), по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовал пятую версию набора команд SCSI для блочных устройств хранения. Основное внимание в документе SCSI Block Commands — 5 (SBC-5) уделяется улучшению производительности и масштабируемости, а также повышению эффективности и отказоустойчивости сложных СХД.

Стандарт является частью экосистемы Serial Attached SCSI (SAS). Одним из ключевых нововведений в SBC-5 стала функция устранения сбойных элементов с сохранением данных. Этот инструмент позволяет игнорировать вышедшую из строя область хранения без переформатирования накопителя и без потери существующей информации. В случае возникновения неполадок устройство предоставляет хосту уменьшенную ёмкость, что позволяет продолжить работу в обычном режиме. Эта функция в настоящее время реализована для HDD, а в перспективе может быть распространена и на SSD.

Ещё одним изменением стала поддержка HDD с двумя и более актуаторами: это позволит повысить пропускную способность в системах с накопителями следующего поколения благодаря многопоточности. Расширены возможности управления очередью привода HDD на стороне хоста: путём оптимизации операций чтения/записи повышается эффективность и снижается задержка.

Кроме того, улучшена поддержка зонирования жёстких дисков, выполненных по технологии черепичной магнитной записи (SMR). Усовершенствованы функции определения изменений вместимости в результате технического обслуживания, устранения сбоев или обновления конфигурации. Плюс к этому улучшена совместимость с устройствами Universal Flash Storage (UFS).

