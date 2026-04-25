Компания Axiomtek анонсировала одноплатный компьютер PICO570 типоразмера Pico-ITX, предназначенный для периферийных вычислений с использованием ИИ. Устройство может применяться в промышленной сфере, инфраструктурах умного города, медицинских системах и пр.

В основу положена аппаратная платформа Intel Meteor Lake. В зависимости от модификации задействуется процессор Core Ultra 7 155U или Core Ultra 5 125U. Эти чипы содержат 12 вычислительных ядер в конфигурации 2P+8E+2LPE/14T. Максимальная тактовая частота у первого из процессоров достигает 4,8 ГГц, у второго — 4,3 ГГц. В состав изделий входят графический ускоритель Intel 4Xe LPG и нейропроцессорный блок Intel AI Boost с ИИ-производительностью до 11 TOPS (INT8). Имеется коннектор для подсоединения вентилятора охлаждения.

Поддерживается до 48 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600 в виде одного модуля SO-DIMM. Есть слот M.2 Key M 2280 для SSD с интерфейсом PCIe x4 и разъём M.2 Key E 2230 (PCIe x1, USB 2.0) для адаптера Wi-Fi. В оснащение входят сетевые контроллеры 2.5GbE (Intel I226-V) и 1GbE (Intel I219-LM) с коннекторами на самой плате: для их использования необходимо подключение дополнительного аксессуара AX93A24 RJ45 I/O с гнездом RJ45. Есть последовательный порт RS-232/422/485, интерфейсы HDMI 2.1 (3840 × 2160 пикселей; до 120 Гц) и LVDS (1920 × 1200 точек), по два порта USB 3.1 Type-A и USB 2.0 (через разъём на плате).

Новинка имеет размеры 100 × 72 мм. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +60 °C. Питание (12 В) подаётся через DC-разъём. Заявлена совместимость с Windows 10/11 и Linux. Предусмотрена программная эмуляция модуля TPM 2.0 (fTPM).

