VAST Data привлекла $1 млрд в раунде финансирования серии F

VAST Data завершила раунд финансирования серии F, который принёс компании порядка $1 млрд инвестиций и подтвердил оценку капитализации на уровне $30 млрд, сообщает Blocks & Files. Более того, компания добилась беспрецедентных показателей метрики Rule of 40. В рамках очередного раунда VAST Data привлекла первичный и вторичный капитал. Средства пойдут на укрепления позиций платформы VAST AI OS, предназначенной для ИИ-проектов, а также развития бизнеса.

VAST Data была основана в 2016 году. Она специализируется на разработке инфраструктуры для ИИ. В частности, VAST Data предоставляет программную платформу для управления хранилищами. Решение позволяет осуществлять раздельное масштабирование СХД и вычислительных ресурсов, что обеспечивают экономию средств и энергии. При этом могут применяться накопители на основе флеш-чипов QLC NAND. Ранее VAST Data запустила программу VAST Amplify для повышения эффективности использования имеющихся накопителей.

С момента последнего раунда финансирования серии E капитализация выросла более чем втрое, к концу 2023 года она стоила $9 млрд. Раунд серии F возглавила Drive Capital совместно с Access Industries. В нём приняли участие как прежние инвесторы, включая Fidelity Management & Research Company, NEA и NVIDIA, так и новые игроки. При этом компания оказалась впутана в скандал по поводу возможной кражи интеллектуальной собственности NetApp.

VAST Data традиционно акцентирует внимание на метрике Rule of 40 (RO40), которая применяется в SaaS-секторе и учитывает темпы роста бизнеса и маржинальность. Предполагается, что хороший показатель — не менее 40 %. Для Vast Data он составил 228 %. Для сравнения, а апреле Cohesity заявила о цели выйти на уровень более 30 %, Backblaze рассчитывала на рост с 9 % до 35 %, у Nutanix в 2025 финансовом году RO40 достиг 48 %, у Commvault — 41 %. По данным VAST, показатели Palantir в 2026 финансовом году находились на уровне 127 %.

По словам VAST, клиенты компании покупают «крупно и регулярно». Решения компании лежат в основе крупнейших ИИ-систем мира, и подобная концентрация инвестиций позволяет масштабировать бизнес на ПО, не завися от венчурного капитала. Утверждается, что компания сознательно ведёт активность в «верхнем сегменте» рынка ИИ. Задачи там сложнее, но и бизнес более стабильный. Это позволяет быстро расти без дробления продуктов или организации, решая масштабные задачи. На текущий момент совокупный объём бронирований превысил $4 млрд, показатель CAPR (Contracted Annual Recurring Revenue или контрактной годовой выручки) превысил $500 млн.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: