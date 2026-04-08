Плата iBase MBB1002 с поддержкой AMD EPYC Embedded 8004 рассчитана на периферийные ИИ-системы

Компания iBase Technology анонсировала материнскую плату MBB1002 типоразмера eATX, предназначенную для построения периферийных систем с функциями ИИ. Новинка выполнена на платформе AMD EPYC Embedded 8004 (Siena), которая дебютировала в конце 2024 года.

Плата допускает установку процессора в исполнении AMD SP6 (LGA 4844). Доступны шесть слотов RDIMM для модулей оперативной памяти DDR5-3600/4000/4400/4800 суммарным объёмом до 576 Гбайт с поддержкой ECC (в конфигурации 6 × 96 Гбайт). Предусмотрены четыре порта SATA-3 для накопителей, разъём М.2 2280 для SSD с интерфейсом PCIe 5.0 и два коннектора MCIO (Mini Cool Edge IO) x4.

Новинка располагает пятью слотами PCIe 5.0 x16 для карт расширения. Реализованы два сетевых порта 10GbE (контроллер Intel XC710-AT2). За безопасность отвечает чип TPM 2.0. Есть четыре 4-контактных разъёма для подключения вентиляторов охлаждения (один для CPU и три системных).

Размеры материнской платы составляют 304 × 244 мм. Интерфейсный блок содержит два порта USB 3.0, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей и последовательный порт (RS232 на базе коннектора RJ45). Через внутренние разъёмы могут быть задействованы два порта USB 2.0. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C.

Модель iBase MBB1002 подходит для решения задач в области автоматизации, интеллектуального производства, промышленного интернета вещей, вычислений на периферии, аналитики данных в реальном времени и пр.

