Nerpa разработала новую IP-фабрику для ЦОД и облаков

Российский IT-бренд Nerpa, созданный в 2020 году компанией OCS Distribution, анонсировал новую IP-фабрику — современную архитектуру для построения высокопроизводительных сетей в дата-центрах и облачных инфраструктурах. Она позволяет объединять различные устройства, серверы и СХД в единую производительную экосистему.

В основу решения положена архитектура Clos — многоступенчатая топология сети, разработанная для обеспечения высокой пропускной способности без блокировок. Подчёркивается, что в отличие от традиционной трёхуровневой схемы «ядро — агрегация — доступ», такая модель обеспечивает равномерное распределение нагрузки и устойчивую работу сети даже при росте трафика и масштабировании инфраструктуры.

В состав IP-фабрики входят коммутаторы Nerpa HC DC (98), HC DC (685) и HC DC (557). Две первые модели спроектированы для работы в дата-центрах и облачных инфраструктурах. В свою очередь, изделие HC DC (557) играет роль управляющего элемента фабрики. Устройство на базе ASIC поддерживает двухстековое управление, статическую маршрутизацию и расширенные функции безопасности. Все коммутаторы оснащены uplink-портами с пропускной способностью до 400 Гбит/с.

Разработчик отмечает, что IP-фабрика упрощает управление адресацией, позволяет гибко сегментировать трафик и ускоряет развёртывание виртуальных сервисов. Говорится о совместимости с серверами Nerpa, оснащёнными Ethernet-адаптерами. Упомянута поддержка протоколов VXLAN, EVPN и MLAG.

На IP-фабрику Nerpa предоставляется гарантия сроком 1 год с возможностью расширения до 3 лет. Среди потенциальных заказчиков названы операторы связи, облачные провайдеры, владельцы корпоративных ЦОД и интеграторы, реализующие проекты по строительству дата-центров, говорит компания.

