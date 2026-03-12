RuVDS запустил дата-центр в Антарктиде

Хостинг-провайдер RuVDS совместно с Университетом морской практики и арктического туризма и компанией «Стратонавтика» приступил к испытаниям возможностей экспериментального дата-центра, развёрнутого на российской антарктической станции Беллинсгаузен, расположенной на полуострове Файлдс юго-западной части субантарктического острова Кинг-Джордж (Ватерлоо).

Оборудование для ЦОД было доставлено на станцию в два этапа: сначала – самолётом из России в аргентинский город Ушайя, а затем — морским путём, через пролив Дрейка. Перечень устройств, доставленных на антарктическую станцию, включал в себя защищённое серверное оборудование, подобранное в том числе и с учётом сложностей морского перехода, а также приёмник сигнала с космического аппарата. Транспортировка была обеспечена при поддержке аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика».

Центр обработки данных реализован в рамках концепции минимального энергопотребления и влияния на окружающую среду Антарктиды. Вычислительный комплекс предназначен как для решения научных задач, так и для доступа обычных пользователей.

«Мы подходили к проекту подготовленными, уже имея за плечами опыт запуска ЦОД на Северном полюсе. Но с Антарктидой, конечно, всё было сложнее: сказывались и логистические трудности, и в целом большая масштабность проекта. Рассчитываем, что локация в Антарктиде прослужит несколько месяцев, после чего оборудование будет безвозмездно передано в пользование сотрудникам станции», — сообщил генеральный директор RuVDS.

