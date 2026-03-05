Представлена российская GitOps-платформа HyperDrive для автоматизации процессов разработки

Компания Orion soft, занимающаяся разработкой экосистемы инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-сегмента, выпустила новый продукт — GitOps-платформу HyperDrive.

HyperDrive помогает стандартизировать динамическую инфраструктуру для процессов разработки ПО, автоматизировать типовые задачи бизнеса по созданию софтверных решений и сократить время вывода новых продуктов на рынок без увеличения штата и операционных рисков. Система позволяет командам разработки и DevOps предоставлять комплексные среды «по запросу» через веб-интерфейс или как код, управлять Kubernetes и инфраструктурными сервисами декларативно и без ручных операций. Платформа фиксирует целевое состояние инфраструктуры в коде, также следит за его параметрами и вносимыми изменениями.

Отдельный акцент в HyperDrive сделан на безопасности и соответствии требованиям регуляторов. Платформа поддерживает управление доступами, аудит, работу с секретами и сертификатами, что делает её применимой в регулируемых отраслях, где SaaS-решения невозможны. HyperDrive поставляется как готовый продукт с поддержкой и гибкой кастомизацией.

Программный комплекс разворачивается в контуре заказчика и поддерживает интеграцию с CI/CD- и корпоративными системами.

